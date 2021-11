Louis van Gaal benoemt al dan niet sarcastisch zijn eigen fout

Zaterdag, 13 november 2021 om 23:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:47

Louis van Gaal neemt de schuld van het debacle in Montenegro (2-2) op zich. De bondscoach van Oranje zag zijn ploeg een 0-2 voorsprong in de laatste tien minuten uit handen geven en kreeg de vraag of dat wel goed gecoacht was. "Ja, het is mijn schuld", aldus een sarcastische Van Gaal tegenover de NOS. De keuzeheer voegde daar op schijnbaar serieuze toon aan toe: "Ik heb gewisseld, en die wissels waren ook niet goed."

Van Gaal bracht na ruim een uur spelen Teun Koopmeiners voor Georginio Wijnaldum, terwijl Ryan Gravenberch en Noa Lang in de 78e minuut in het veld kwamen voor Frenkie de Jong en Arnaut Danjuma. Vier minuten na die laatste wissels maakte Montenegro de aansluitingstreffer, om weer vier minuten later ook de gelijkmaker te produceren. Van Gaal zag zijn wissels uitermate slecht uitpakken, maar benadrukt dat die niet helemaal uit luxe waren.

"De reden dat ik wisselde was om juist blessures uit de weg te gaan", aldus de bondscoach. "Van Wijnaldum had ik al gezegd dat hij maar zestig minuten zou spelen, vanwege zijn ziek zijn." Stefan de Vrij haakte in de negentigste minuut af met een hamstringblessure. "Ik denk dat van De Vrij uitgesloten is dat hij dinsdag kan spelen, maar ik denk dat Frenkie, Danjuma en Wijnaldum wel kunnen spelen", doelt Van Gaal op de aanstaande cruciale thuiswedstrijd tegen Noorwegen.

In de kleedkamer was het direct na afloop niet muisstil. "Er zijn natuurlijk altijd spelers die hun mond open doen en daar worden dan reacties op gegeven", zegt Van Gaal. "Dus het is nooit stil, maar er zijn altijd spelers die stil zijn natuurlijk. Maar daar gaat het niet om, ik vind dat dat ook in de kleedkamer moet blijven. We hebben niet goed gepresteerd, terwijl we het wel allemaal in handen had. De tegenpartij deed eigenlijk niets, dan is het helemaal erg dat je het in de laatste tien minuten het weggeeft."

Een directe verklaring heeft Van Gaal niet. "Dat is door mij niet te verklaren, maar het is gebeurd. Schijnbaar overkomt het ons, want ook dit was doorgesproken, hoe we het zouden moeten doen. Zij speelden 5-4-1, dat heb je misschien wel gezien, dus nóg verdedigender. Dan wordt het alleen maar moeilijker, maar als je 0-2 voor staat, dan hoef je niet meer zo nodig. Dan kun je gewoon de bal rondspelen en dat hebben we vergeten te doen. We hebben te makkelijk balverlies geleden, waardoor zij countermogelijkheden kregen."

Van Gaal gaat nadenken hoe hij zijn ploeg het best kan motiveren voor dinsdag. "Ik moet nu de afweging maken of ik een zachte of een harde evaluatie moet doen in aanloop naar Noorwegen. Die afweging moet ik vannacht maken, want zo gaat dat, vannacht kijk ik de beelden terug. Moet je dat laten zien, of niet? Want we moeten positief naar Noorwegen toe gaan. We hebben een hele grote kans laten lopen, maar we hebben nog een kans, dus het is niet zo dat we in een verloren positie staan. We staan nog steeds in de beste positie."

Reactie van Rafael van der Vaart op de wissels

Ook Rafael van der Vaart vond de wissels van Van Gaal uiterst ongelukkig. "De wissels die erin kwamen, die speelden gewoon heel slecht", aldus de analist. "Dat verwacht je natuurlijk als trainer ook niet. Voor het gevoel van iedereen was die wedstrijd over, dus hij ging wisselen. Dat bleek achteraf gewoon niet zo slim. Ik bedoel ik heb Gravenberch niet gezien. Koopmeiners heb ik wel gezien, maar die heeft alles ingeleverd."