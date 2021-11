Rafael van der Vaart verbijsterd: ‘Wij hadden echt helemaal geen klote aan hem’

Zaterdag, 13 november 2021 om 23:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:10

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het wisselbeleid van Louis van Gaal. Tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Montenegro en Oranje (2-2) voerde de bondscoach bij een 0-2 voorsprong drie wissels door die allemaal verkeerd uitpakten, vindt de analist. Met name Teun Koopmeiners kreeg harde kritiek te verwerken.

“Kijk, de wissels pakten gewoon helemaal verkeerd uit”, laat Van der Vaart direct na afloop weten in de studio van de NOS. “Teun Koopmeiners heeft meer ballen over de zijlijn geschoten dan... We hadden vandaag gewoon echt helemaal geen klote aan hem. Want het was gewoon heel slecht. Hij liet ook zijn man nog lopen bij die goal”, doelt Van der Vaart op de 2-1 van Montenegro. Koopmeiners liep niet mee met zijn man, waardoor Stefan de Vrij moest kiezen. Ilija Vukotic kwam daardoor vrij te staan en hij kon de aansluitingstreffer aantekenen. Koopmeiners kwam in de 66ste minuut binnen de lijnen voor Georginio Wijnaldum.

“De wissels waren gewoon heel ongelukkig. Dan maken ze die goal, en dan staan eigenlijk de verkeerde spelers op het veld. Daarna kon je het gewoon niet meer omzetten. En dat zag je heel erg. Het is wel makkelijk praten wat er allemaal gezegd wordt (refererend aan de interviews van Virgil van Dijk en Memphis Depay, red.), maar er gebeurde helemaal niks. De intentie om de derde te maken was er niet eens”, besluit Van der Vaart. Naast Koopmeiners kwamen ook Ryan Gravenberch (voor Frenkie de Jong) en Noa Lang (voor Arnaut Danjuma) bij een 0-2 tussenstand binnen de lijnen.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk had geen goed woord over voor het spel dat Oranje op de mat legde tegen Montenegro. Met name de houding van de spelers was een punt van irritatie voor de oud-spits. “Als je zo slecht speelt en je zo makkelijk aan je goals komt, dan mag er geen sprake zijn van arrogantie op het veld. Ik heb veertig hakjes gezien. Dan mis ik de hiërarchie. Dan mis ik iemand die het tijdens de wedstrijd corrigeert. Iemand die tegen Memphis zegt: ‘Nu even niet.’”