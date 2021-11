Depay vol ongeloof na deceptie in Montenegro: ‘Dit is gewoon kut’

Zaterdag, 13 november 2021 om 23:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:36

Memphis Depay leek lange tijd de grote man te worden bij het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro (2-2), maar stapte uiteindelijk tot zijn eigen ongeloof zonder WK-ticket van het veld. De Montenegrijnen sloegen in de slotfase tweemaal toe en maakten het onmogelijke waar. Voor Nederland, dat door het 0-0 gelijkspel van Noorwegen tegen Letland voldoende had aan een zege, komt alles nu aan op de laatste groepswedstrijd tegen de Noren, aanstaande dinsdag in een lege Kuip in Rotterdam.

Depay zette Nederland na een klein half uur spelen op voorsprong vanaf de strafschopstip en verdubbelde de score tien minuten na rust, toen hij een voorzet van Denzel Dumfries op fraaie wijze binnentikte achter het standbeen. Genoeg voor de zege was het echter niet. "Dit is een harde dreun", zei de spits na afloop bij de NOS. "Het is teleurstellend, we doen onszelf te kort. We doen ook de meegereisde fans en de mensen thuis te kort. We werkten hard en hadden het in eigen hand, maar geven het in vier minuten weg. Dat is gewoon hartstikke dom. We liepen naar achteren terwijl we hadden afgesproken dat we de hele wedstrijd druk zouden zetten."

Montenegro noteerde in de 82ste minuut totaal uit het niets de aansluitingstreffer via Ilija Vukotic, waarna niet veel later Risto Radunovic op kinderlijk eenvoudige wijze Daley Blind aftroef in de lucht na een voorzet. "Natuurlijk weten we dat het geen goede wedstrijd was", gaat Depay verder. "Maar als je met 0-2 voor staat, moet je dat mee naar huis nemen en dat hebben we niet gedaan. Dat is gewoon kut. Ik ben van mening dat je als je 0-2 voor staat, je gewoon hetzelfde moet blijven doen. De laatste twintig minuten was het alleen maar tikkie breed. Dat is prima, maar dan moeten we de bal niet verliezen en een counter om de oren krijgen."

Door de puntendeling moet Nederland het karwei dinsdag tegen Noorwegen zien af te maken. Door de nieuwe coronamaatregelen zijn er geen supporters welkom in De Kuip. Oranje gaat nu met twintig punten aan de leiding, gevolgd door Turkije en Noorwegen, die op achttien punten staan. Turkije gaat dinsdagavond op bezoek bij Montenegro. "Een leeg stadion is sowieso vreselijk", aldus Depay. "Dat is heel erg jammer. Maar we hebben geen optie, we moeten. We weten wat ons te wachten staat. Ik vanavond even rustig over nadenken. Ik wil er nu niet aan denken."

Depay boekte nog wel de nodige persoonlijke successen, daar hij met zijn strafschop nu de speler is met de meeste benutte penalty's in het shirt van Oranje (negen) en de meest trefzekere international is in WK-kwalificatiewedstrijden (veertien treffers). “Ik vond dat de aanval vandaag gewoon ver onder het niveau is gebleken", blikte Pierre van Hooijdonk terug op het duel. "Kijk, Memphis maakt twee goals en die tweede was een hele goede spitsengoal. Maar voor de rest vond ik hem matig, slecht."