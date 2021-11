Frankrijk verzekert zich dankzij 8-0 zege van WK-ticket; Mbappé maakt er vier

Zaterdag, 13 november 2021 om 22:44 • Laatste update: 23:38

Frankrijk heeft zich zaterdagavond op overtuigende wijze weten te kwalificeren voor het WK 2022. Les Bleus wonnen in Groep D met maar liefst 8-0 van hekkensluiter Kazachstan en komen daardoor vier punten los van directe achtervolger Finland. Voor de Finnen is een tweede plek het hoogst haalbare, met nog slechts één duel te spelen. Kylian Mbappé nam maar liefst vier doelpunten voor zijn rekening; Karim Benzema (tweemaal), Adrien Rabiot en Antoine Griezmann maakten de productie compleet.

Mbappé was vanaf het eerste fluitsignaal scherp en opende al snel de score. Na nog geen zes minuten spelen kreeg de spits een lage voorzet van aanvalspartner Benzema en hij drukte af in de linkerhoek: 1-0. De Kazachse doelman Stas Pokalitov kon niet veel aan de treffer doen, maar de tweede was hem alleszins aan te rekenen. Pokalitov schatte een diepe bal op Kingsley Coman totaal verkeerd in, waardoor de buitenspeler hem eenvoudig kon omspelen. Weer stond Mbappé klaar in het strafschopgebied; dit keer om voor een leeg doel binnen te tikken.

HATTRICK ?? Met deze geweldige kopbal voltooid Mbappe al na een klein half uur zijn hattrick ?? Gaan we weer een monsterscore zien ??#ZiggoSport #WCQ #FRAKAZ pic.twitter.com/Cjwltob6Me — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2021

De Kazachen kregen geen enkel moment grip op het elftal van Didier Deschamps, vooral niet op de uitstekend spelende Coman. Na al grote mogelijkheden gecreëerd te hebben voor Benzema en Mbappé mocht de aanvaller van Bayern München in de 32ste minuut ongehinderd aanleggen voor een voorzet. De bal zweefde richting strafschopstip en vond wederom Mbappé, die nog maar eens zijn sterrenstatus bevestigde en geweldig binnenknikte in de verre hoek. Het betekende de 3-0 en een loepzuivere hattrick: de eerste voor Mbappé in het shirt van het nationale elftal. De buit leek wel binnen voor de thuisploeg; geen enkel signaal wees erop dat Kazachstan ook maar iets zag te halen.

Toch namen de Fransen geen gas terug. De tweede helft was die van Benzema: in de 55ste minuut tikte hij een lage voorzet van Theo Hernández binnen, vier minuten later was hij zelf het eindstation van een door hem opgezette aanval. Mbappé zag een kwartier voor tijd zijn vierde treffer afgekeurd worden wegens buitenspel, voordat Rabiot alsnog voor de 6-0 zorgde. Griezmann legde een corner panklaar op het hoofd van de middenvelder van Juventus, die hard binnenkopte voor zijn allereerste interlanddoelpunt.

Buts Benzema 4-0 én 5-0! ?? Les Bleus denderen door in het Parc des Princes en dan mag de Real-spits natuurlijk niet ontbreken op het scoreformulier#ZiggoSport #WCQ #FRAKAZ pic.twitter.com/V8K2IXAzZm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2021

Even later deed Griezmann zelf ook nog een duit in het zakje. De aanvaller werd neergehaald door Vladislav Vasiljev en ging achter de bal staan voor de 7-0. Mbappé maakte er zelfs nog 8-0 van door eenvoudig binnen te tikken op aangeven van invaller Moussa Diaby. Zonder ook maar een schot te lossen in de tweede helft dropen de Kazachen af en mogen de Fransen zich opmaken voor de eindronde in Qatar.