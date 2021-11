Oranje zorgt met blamage in Montenegro voor ultieme climax tegen Noorwegen

Zaterdag, 13 november 2021 om 22:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:43

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond verzuimd zich te plaatsen voor het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal leek door treffers van Memphis Depay lange tijd de zege naar zich toe te trekken, maar moest door defensief geschutter in de slotfase twee tegentreffers incasseren: 2-2. Oranje wist bij aanvang van het duel dat een overwinning voldoende zou zijn voor plaatsing, daar Noorwegen eerder op de avond niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Letland. Door het gelijkspel komt het voor Nederland aan op de laatste wedstrijd in Groep G, aanstaande dinsdag tegen Noorwegen.

Zo'n tweehonderd Nederlandse fans hadden de moeite genomen om af te reizen naar Montenegro en leken daarmee de grote winnaars te worden, daar zij de laatste fans waren die Oranje dit jaar live in actie zouden zien. Door de nieuwe coronamaatregelen zijn er komende dinsdag in De Kuip geen supporters welkom. Van Gaal koos tegen Montenegro voor een voorhoede met Arnaut Danjuma, Memphis Depay en Donyell Malen. Laatstgenoemde diende op de rechtsbuitenpositie als vervanger van de geblesseerde Steven Berghuis. Verder vormde de basiself van het Nederlands elftal geen verrassingen. Marten de Roon maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie en werd door Van Gaal op de tribune geposteerd.

Oranje begon met een veldoverwicht aan het duel en poogde de thuisploeg in het eerste kwartier meteen bij de strot te grijpen, maar moest toezien hoe de eerste kans van het duel voor de Montenegrijnen was. Na een miscommunicatie tussen Virgil van Dijk en Justin Bijlow kon Vladimir Jovovic tussen beide komen. Zijn schot eindigde in het zijnet. Aan de andere kant was het halverwege de eerste helft wel raak. Na een overtreding van Marko Jankovic op Davy Klasssen legde Carlos del Cerro Grande de bal op de stip. Memphis Depay wist zich wel raad met het buitenkansje en liet doelman Martija Sarkic kansloos: 0-1. Het betekende de negende rake strafschop van Depay in het shirt van Oranje, waarmee hij het record overneemt van Ronald Koeman, die acht keer raak schoot vanaf de stip.

Nederland komt op voorsprong?? Klaassen wordt onderuit gehaald in het strafschopgebied. Depay benut de penalty #MNENED pic.twitter.com/j5GvcmVhTR — NOS Sport (@NOSsport) November 13, 2021

Montenegro weerde zich kranig in het eerste bedrijf en noteerde zelfs een aantal kansen. Een kopbal van Milutin Osmajic ging over en een schot van Marko Jankovic vanaf de rand van de zestien kon worden gekeerd door Bijlow. Namens Nederland had Danjuma de mogelijkheid om de score te verdubbelen. De linksbuiten na een goede aanval haalde ineens uit na een voorzet van Malen, maar schoot rakelings naast. In de slotfase van de eerste helft schreeuwde Montenegro tevergeefs om een strafschop, toen Dumfries de bal van dichtbij op de hand gekopt kreeg. Van Gaal had vervolgens genoeg gezien van Malen, die bij aanvang van de tweede helft werd vervangen door Steven Bergwijn.

De aanvaller van Tottenham Hotspur zag hoe de score tien minuten na rust op schitterende wijze werd verdubbeld door Depay. De spits werkte een harde voorzet van Denzel Dumfries achter het standbeen binnen bij de eerste paal: 0-2. Het betekende voor Depay zijn veertiende treffer in WK-kwalificatiewedstrijden, waarmee ook dat record vanaf nu in zijn handen is. Nederland nam na de tweede treffer beduidend gas terug en kwam nog maar mondjesmaat voor het doel van Montenegro, zonder echt gevaarlijk te worden. Een schot van Bergwijn kon worden geblokt en een rush van Dumfries eindigde in het zijnet.

2-0! Weer Memphis Depay?? Het is zijn elfde in deze kwalificatiereeks, daarmee is hij topscorer. Het is ook zijn 37e in Oranje, daarmee evenaart hij Arjen Robben en Dennis Bergkamp? pic.twitter.com/zmkwTi4O04 — NOS Sport (@NOSsport) November 13, 2021

Van Gaal bracht in het laatste kwart Teun Koopmeiners, Noa Lang en Ryan Gravenberch binnen de lijnen en zag Stefan de Vrij rakelings over koppen op aangeven van Bergwijn. Totaal uit het niets kwam Montenegro niet veel later terug in de wedstrijd. Ilija Vukotic liep weg uit de rug van De Vrij, omspeelde Bijlow en plaatste de bal in het lege doel: 1-2. Tot overmaat van ramp was het vier minuten later weer raak. Na een voorzet van Risto Radunovic liet Daley Blind zich kinderlijk eenvoudig aftroeven in de lucht door Nikola Vujnovic, die raak kopte in de linkerhoek: 2-2.