België maakt het even spannend tegen Estland maar plaatst zich voor WK

Zaterdag, 13 november 2021 om 22:35 • Mart van Mourik

België heeft zich zaterdagavond als groepswinnaar geplaatst voor het WK 2022. In het Koning Boudewijnstadion had de ploeg van bondscoach Roberto Martínez aan een zege op Estland genoeg om een WK-ticket te bemachtigen, en men maakte geen fout: 3-1. In Groep E van de WK-kwalificatiereeks gaan de Rode Duivels met negentien punten aan kop, waardoor nummer twee Wales (veertien punten) en nummer drie Tsjechië (elf punten) niet meer voor gevaar kunnen zorgen.

Onder meer Romelu Lukaku en Michy Batshuayi ontbraken wegens blessureleed, waardoor Christian Benteke de kans kreeg zich te laten zien in de spitspositie. De aanvaller van Crystal Palace kreeg daarmee de voorkeur boven Divock Origi. Verder werd Dante Vanzeir voor het eerst bij de selectie gehaald. Daarnaast waren ook onder meer Toby Alderweireld, Youri Tielemans en Dennis Praet niet inzetbaar. De keuze van Martínez om met Benteke in de basis te beginnen bleek een juiste, daar hij in de elfde minuut de score opende.

Kevin De Bruyne opende op Yannick Carrasco, die een voorzet in de doelmond bezorgde. Daar tastte doelman Matvei Igonen volledig mis, waardoor Benteke van dichtbij kon intikken. Vier minuten later maakte de Estse sluitpost zijn fout enigszins goed. De Bruyne stuurde de bal uit een vrije trap richting de winkelhaak, maar met een katachtige reactie tikte de Igonen het leer op de lat. Halverwege het eerste bedrijf hield het houtwerk Estland opnieuw in leven. Ditmaal was het Benteke die een kopbal buiten bereik van Igonen plaatste, maar de spits raakte de paal.

Pas in het tweede bedrijf werd de voorsprong voor België verdubbeld. Na een pass van Benteke kreeg Carrasco ruimte uit te halen, en hij schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied op fraaie wijze raak: 2-0. De Belgen bleven domineren, maar toch leidde een moment van onoplettendheid tot de aansluitingstreffer voor Estland. Doelman Thibaut Courtois bracht maar half redding op een schot van de vrijgelaten Rauno Sappinen, waardoor Erik Sorga uit de rebound voor de 2-1 kon zorgen. Lang hoefden de Belgen echter niet te vrezen voor puntenverlies, want drie minuten later werd de voordelige marge van twee doelpunten al hersteld.

Thorgan Hazard, die na ruim een uur spelen het veld betrad voor broer Eden, zorgde voor de bevrijding. De Bruyne legde de bal neer bij de tweede paal, waar Hazard eenvoudigerwijs kon binnenknikken: 3-1. In de slotfase dacht de tevens ingevallen Alexis Saelemaekers de score nog iets verder uit te bouwen. Laatstgenoemde plaatste de bal met buitenkant voet in de verre hoek, maar hij scoorde vanuit buitenspelpositie: treffer afgekeurd.