Kraay junior weet het zeker: ‘Louis van Gaal is nog niet overtuigd van hem’

Zaterdag, 13 november 2021 om 20:41 • Laatste update: 20:45

Louis van Gaal is nog niet overtuigd van Justin Bijlow, zo stelde Hans Kraay junior zaterdagavond bij ESPN voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro. De doelman van Feyenoord begint tegen de Montenegrijnen voor de zesde keer op rij in de basis bij het Nederlands elftal, maar hoeft zich volgens Kraay jr. nog niet rijk te rekenen. Van Gaal zou volgens de analist vinden dat Bijlow te snel opgehemeld wordt door de buitenwacht.

“Ik was zondag bij Feyenoord – AZ (1-0) en hij keepte natuurlijk geweldig”, begint Kraay junior positief over de goalie van Feyenoord. “Hij hield Feyenoord met twee, drie reddingen ook weer op de been. Toen zei ik: ‘Ik hoop dat de bondscoach gekeken heeft’. Want die is nog steeds niet overtuigd. Die zegt tegen iedereen: ‘Nou, even rustig aan met Bijlow’. Nee, helemaal niet rustig aan met Bijlow. Die doet het fantastisch!”

De analist vindt dat de keeper wel wat meer warmte van de bondscoach verdient, al denkt hij niet dat Bijlow zich daar iets van aan zou trekken. “Die wordt daar niet warm of koud van. Die keept vanavond (zaterdag, red.) ook gewoon weer goed.” In zijn eerste vijf duels voor het Nederlands elftal werd er vier keer gewonnen, een keer gelijkgespeeld en kreeg Bijlow slechts twee doelpunten om de oren, tegen Noorwegen (1-1) en Turkije (6-1).

Mocht Bijlow onverhoopt uitvallen, vindt Kraay Jr. dat Van Gaal moet kiezen voor Jasper Cillessen als vervanger. De doelman van Valencia werd pas in tweede instantie opgeroepen na een afmelding van Joël Drommel en staat volgens het selectiebeleid lager in de rangorde dan Mark Flekken, die al bij de eerste selectie door Van Gaal werd meegenomen. “Als jij zeven wedstrijden gekeept hebt in LaLiga – dat is geen koekenbakkerscompetitie – en ook nog eens speler van de maand bent geworden, dan hoor je gewoon bij de beste twee keepers”, onderbouwt Kraay jr. zijn voorkeur voor Cillessen.