Hans Kraay jr. corrigeert Van Gaal: ‘Of ik hem daar ook neer zou zetten? Nee’

Zaterdag, 13 november 2021 om 20:20 • Mart van Mourik

Hans Kraay jr. zou Arnaut Danjuma het liefst op de rechtsbuitenpositie zien. Bondscoach Louis van Gaal posteert Donyell Malen op de rechtervleugel in het WK-kwalificatieduel tussen Montenegro en Oranje, terwijl Danjuma vanaf links speelt. Tijdens de voorbeschouwing op ESPN legt Kraay jr. uit dat de aanvaller van Villarreal het best vanaf de rechterkant rendeert ten opzichte van zijn concurrenten.

“Of ik Malen ook rechtsbuiten gezet zou hebben? Nee”, vertelt Kraay jr. in gesprek met presentatrice Fresia Cousiño Arias. “Dat is niet om dwars te zijn, want ik had wel dezelfde elf namen in gedachten. Maar weet je... Het rijtje Gakpo, Malen, Lang, Danjuma en Bergwijn bestaat allemaal uit rechtsbenige spelers die veel liever aan de linkerkant spelen. Dan kunnen ze lekker naar binnen, want dan maak je makkelijker een goal dan wanneer je met je rechterbeen op rechtsbuiten staat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik ben dus eens heel erg op Danjuma gaan letten”, vervolgt Kraay jr. “Ik heb de hele wedstrijd gezien tussen Villarreal en Young Boys, en toen kwam hij vaak aan de rechterkant uit. Toen zag ik dus heel vaak een ouderwetse Sjaak Swart-passeerbeweging buitenom, gevolgd door een goede voorzet. En toen dacht ik: dat kan hij wel! Ik heb het hem ook wel eens bij NEC en Club Brugge zien doen. Ik heb de indruk dat hij van alle rechtsbenige linkerspitsen de beste passeerbeweging buitenom heeft. Het is dus niet om dwars te liggen, maar ik denk gewoon dat Malen beter is aan de linkerkant”, besluit de analist.

Oranje staat om 20.45 aan de aftrap in en tegen Montenegro. Dankzij het doelpuntloze gelijkspel van Noorwegen tegen Letland volstaat een overwinning voor het Nederlands elftal om zich als groepshoofd te plaatsen voor het WK 2022 in Qatar. Dinsdag staat de onderlinge ontmoeting met de Noren nog op het programma, maar de uitslag zal voor de stand in Groep G niet uitmaken als de Montenegrijnen zaterdagavond verslagen worden.