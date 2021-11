Loopbaan Luuk de Jong krijgt in januari mogelijk verrassende wending

Zaterdag, 13 november 2021 om 20:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:21

Luuk de Jong staat mogelijk voor een opmerkelijke winterse overstap, zo meldt Mundo Deportivo. De 31-jarige spits was afgelopen zomer geheel overbodig bij Sevilla en werd daarom verhuurd aan Barcelona, maar keert in januari mogelijk terug in Andalusië. De Jong zou in Sevilla het plots opgedoemde spitsenprobleem kunnen oplossen.

Bij Sevilla belandde De Jong afgelopen zomer op het vierde plan, daar los Rojiblancos beschikken over drie andere opties in de spits. Youssef En-Nesyri heeft echter een spierblessure opgelopen en kreeg deze week een fikse terugslag, waardoor de Marokkaans international tot het eind van het seizoen uitgeschakeld zal zijn. Verder vertrekt landgenoot Munir El Haddadi eind december naar de Afrika Cup, waardoor Sevilla alleen Rafa Mir overhoudt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Mundo Deportivo laat technisch directeur Monchi de beslissing over het terughalen van De Jong vooral afhangen van de prestaties van Sevilla in de Champions League. De Andalusiërs staan momenteel onderaan in Groep G, maar doen met drie behaalde punten nog volop mee om overwintering. Lille OSC en VfL Wolfsburg staan met vijf punten op een kleine voorsprong, terwijl Red Bull Salzburg met zeven punten aan kop gaat.

De Jong werd op voorspraak van Ronald Koeman naar Barcelona gehaald, maar kwam sinds het ontslag van de Nederlandse coach niet meer in aanmerking voor speelminuten. In Catalonië klinken geluiden dat ook Xavi, die onlangs werd aangesteld als opvolger van Koeman, het niet ziet zitten in De Jong. Voor Barça zou het interessant kunnen zijn om ruimte te maken in zijn salarishuis en de centrumspits terug te sturen naar Sevilla. De Jong kwam tot nu toe negen keer uit voor Barcelona en scoorde daarin eenmaal.