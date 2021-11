Oranje heeft WK-ticket voor het grijpen door misstap Noorwegen

Zaterdag, 13 november 2021 om 19:53 • Mart Oude Nijeweeme

Het Nederlands elftal is zaterdagavond bij een overwinning op Montenegro verzekerd van deelname aan het WK in Qatar volgend jaar. Aanleiding is het gelijkspel van Noorwegen, dat in Oslo verrassend genoeg niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Letland. Nederland is daardoor bij een overwinning later op de avond niet meer in te halen door achtervolgers Noorwegen en Turkije, die volgen op één punt. Turkije heeft door een 6-0 zege op Gibraltar de tweede plek overgenomen van de Noren. Oranje trapt om 20.45 uur af in Podgorica.

Noorwegen - Letland 0-0

Met Marcus Pedersen in de basis bij Noorwegen en SC Cambuur-spits Roberts Uldrikis aan de zijde van Letland, begonnen de bezoekers verrassend genoeg sterker aan de wedstrijd. De ploeg van bondscoach Dainis Kazakevics kroop brutaal uit de underdogrol en liet de Noren niet in het spel komen. De eerste serieuze mogelijkheid was wel voor Noorwegen, dat halverwege de eerste helft rakelings voorlangs schoot via Kristian Thorstvedt. Op slag van rust was de middenvelder van KRC Genk opnieuw dichtbij, maar dit keer raakte hij met het hoofd de buitenkant van de linkerpaal op aangeven van Martin Ödegaard.

Elyounoussi dacht eindelijk de ban te hebben gebroken tegen Letland, maar staat buitenspel en de VAR grijpt in??



In het tweede bedrijf kwam Noorwegen beter voor de dag en ging het nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Thorstvedt zag een schot gepakt worden door doelman Roberts Ozols en Alexander Sörloth kopte rakelings over uit de daaropvolgende hoekschop. Na ruim een uur spelen zag Mohamed Elyounoussi tot overmaat van ramp een bal van de doellijn worden gehaald door aanvoerder Antonijs Cernomordijs. Tien minuten voor tijd dachten de Noren de ban alsnog te breken, toen Elyounoussi raak schoot na een gekraakte kopbal van Sörloth, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Turkije - Gibraltar 6-0

Met Orkun Kökçü in een defensieve rol aan de aftrap kwam Turkije al voor het verstrijken van de elfde speelminuut op voorsprong. Na een combinatie met Burak Yilmaz kreeg Kerem Aktürkoglu de bal terug op de rand van het vijandige zestienmetergebied. De vleugelspits van Galatasaray maakte op behendige wijze ruimte voor het schot en passeerde doelman Dayle Coleing met een schuiver door het midden: 1-0. Halverwege de eerste helft vervloog bij Gibraltar de hoop op een stunt. Jayce Olivero ging met een tackle veel te hard door op Zeki Çelik, waarna arbiter Sergey Bojko besloot een directe rode kaart uit te delen. Het duurde tot de 38ste minuut voordat Turkije het numerieke overwicht begon uit te buiten. Na zeer fraai combinatievoetbal waarbij diverse aanvallers de bal slechts een keer raakten, mocht Halil Dervisoglu van buiten het zestienmetergebied de trekker overhalen. De voormalig aanvaller van onder meer Sparta Rotterdam deed dat op voortreffelijke wijze: 2-0.

Op slag van het rustsignaal vond Turkije ook nog de 3-0. Vanaf de rechterkant kreeg Burak Yilmaz alle ruimte om voor te zetten en bezorgde hij een pass op maat bij Dervisoglu, die van dichtbij kon intikken. Het was de derde assist van de avond voor Burak Yilmaz. Kort na de hervatting leek de tandem Yilmaz-Dervisoglu opnieuw toe te slaan. De ervaren spits van Lille OSC was trefzeker, maar scoorde vanuit buitenspelpositie. De 4-0 viel alsnog na ruim een uur spelen. Ridvan Yilmaz bezorgde een afgemeten hoekschop bij Merih Demiral, die van dichtbij binnenwerkte en daarmee zijn eerste interlandgoal aantekende. De vijfde treffer kwam op naam van Serdar Dursun. Hij gleed de 5-0 binnen na een nieuwe assist van Ridvan Yilmaz. Kökçü speelde een rol bij het laatste doelpunt. De middenvelder van Feyenoord bediende Mert Müldür uit een hoekschop, waarna laatstgenoemde overtuigend binnenknikte: 6-0.