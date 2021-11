Louis van Gaal maakt opstelling bekend van Oranje tegen Montenegro

Zaterdag, 13 november 2021 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:29

Louis van Gaal heeft de opstelling van Oranje bekendgemaakt voor het WK-kwalificatieduel in Montenegro. De bondscoach kiest zoals verwacht voor Donyell Malen als vervanger van Steven Berghuis als rechtsbuiten. Arnaut Danjuma neemt de linksbuitenpositie in. De wedstrijd begint om 20.45 uur in Podgorica.

Van Gaal houdt voor het overige vast aan de negen spelers die ook al startten in de laatste wedstrijd tegen Gibraltar (6-0 winst). Dat betekent dat Justin Bijlow de voorkeur onder de lat behoudt boven Jasper Cillessen, die werd opgeroepen na de afmelding van Joël Drommel. Centraal achterin behoudt Stefan de Vrij zijn basisplek, waardoor Matthijs de Ligt op de bank begint. Denzel Dumfries en Daley Blind bekleden de backposities, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk naast De Vrij staat.

Ook op het middenveld verandert er niets. Frenkie de Jong moet daarop de controle bewaken, met Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen als offensief ingestelde middenvelders daaromheen. Links voorin krijgt Danjuma de voorkeur boven Noa Lang, die tegen Gibraltar nog startte. Memphis Depay is opnieuw de centrumspits, terwijl Malen dus op rechts begint. Laatstgenoemde viel tegen Gibraltar op die plek in en scoorde toen. Marten de Roon valt buiten de wedstrijdselectie en zit op de tribune.

Oranje staat bovenaan in Groep G met twee punten voorsprong op Noorwegen. Omdat het doelsaldo van Nederland veel beter is dan dat van de Noren, volstaat een punt tegen Montenegro. In dat geval heeft Oranje dinsdag in de (lege) Kuip voldoende aan een gelijkspel tegen Noorwegen om de groepswinst op te eisen en zich direct te kwalificeren voor het WK in Qatar. Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Steven Bergwijn en Donyell Malen staan op scherp en zijn tegen Noorwegen geschorst als zij zaterdagavond tegen een gele kaart aanlopen.

Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Klaassen, De Jong; Malen, Depay, Danjuma