Vucic belooft Tadic en consorten extra premie van een miljoen euro

Zaterdag, 13 november 2021 om 17:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:17

Aleksandar Vucic heeft de voetballers van Servië een premie van een miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Dat deed de president van het land in het vliegtuig, vlak voor de reis van de voetballers van bondscoach Dragan Stojkovic naar Lissabon. Daar staat zondagavond vanaf 20:45 uur het cruciale duel om een toegangsbewijs voor het WK van volgend jaar in Qatar op de rol. Servië moet winnen om als eerste te eindigen in Groep A.

Vucic wenste Dusan Tadic en consorten succes en kondigde aan dat hij in overleg met de regering van Servië een miljoen euro voor hen zou opzij zetten als extra premie bij winst in het Estádio da Luz. “Zoals jullie zien ben ik niet bang voor een ander resultaat (...) Je verslaat ze daar en maakt onze mensen blij. Ik kom jullie vertellen hoeveel we jullie werk en inzet op het veld respecteren. In overleg met de regering van Servië zullen we voor jullie een extra premie van een miljoen euro geven om onder elkaar te verdelen.”

“Dat is om te laten blijken hoe belangrijk het voor Servië is om in Portugal te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie Portugal gaan verslaan. En we zullen ook elk ander resultaat respecteren als je vecht en je best doet. We weten dat je het zult doen. Deze wedstrijd betekent veel voor ons. Doe het voor onze mensen en win voor ons land”, richtte Vucic zich in zijn toespraak tot de Servische voetballers.

Portugal kwam donderdag in en tegen Ierland niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel, 0-0, waardoor het team van bondscoach Fernando Santos en Servië de koppositie delen: zeventien punten uit zeven duels. De Portugezen hebben echter een beter doelsaldo, plus twaalf om plus acht, en dus moeten de Serviërs de laatste groepswedstrijd winnen om als eerste te eindigen. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich immers direct voor het WK; de nummers twee zijn veroordeeld tot play-offs.