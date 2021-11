Reactie van Antony op Instagram leidt tot verzoek van Barcelona-fans

Dani Alves is verheugd om terug te zijn bij Barcelona. De 38-jarige verdediger meldt zich volgende week bij de ploeg van kersvers trainer Xavi en vanaf januari is hij speelgerechtigd voor de Catalanen. Alves kan niet wachten om zijn rentree te maken, zo laat hij op sociale media duidelijk blijken. De publicatie van de Braziliaan op Instagram heeft op het moment van schrijven liefst 2,1 miljoen likes.

“Ik heb bijna vijf jaar als een gek gevochten om dit moment te bereiken. Ik wist niet dat het zó lang zou duren, ik wist niet dat het zó moeilijk zou zijn, maar ik wist in mijn hart en in mijn ziel dat deze dag zou komen. Ik ga naar het huis waar ik nooit ben vertrokken en zoals ik al zei toen ik vertrok: IK BEN EEN VAN JULLIE, IK WEET NIET HOE LANG DIE DROOM ZAL DUREN, MAAR DAT HET EEUWIG IS ZOLANG HET DUURT!!.”

“We zien elkaar snel op de plek waar het mij het meest fascineert, met hetzelfde enthousiasme als de eerste keer en met dezelfde wens om DE BESTE CLUB TER WERELD te helpen heropbouwen!!” Alves kwam vanaf 2008 acht seizoenen uit voor de Catalanen en boekte met de club vele successen. De verdediger, die bij São Paulo ook als middenvelder speelde, kwam tot 391 wedstrijden voor Barcelona en scoorde daarin 23 keer.

Tal van voetballers en andere bekendheden reageren onder de publicatie van Alves. ‘Fenomeen’, zo richt Antony zich tot zijn landgenoot. De reactie van de aanvaller van Ajax en het nationale elftal van Brazilië gaat echter niet onopgemerkt voorbij. Onder zijn reactie staan inmiddels tientallen verzoeken van fans om ook voor Barcelona te tekenen. De aanvaller is met vier doelpunten en vijf assists in dertien duels immers goed aan het seizoen begonnen.

Ook andere landgenoten als Neymar, Richarlison, Adriano en Fred wensen Alves veel succes. ‘Parabèns irmao’ schrijft Patrick Kluivert in het Portugees, oftewel: ‘Gefeliciteerd broer’. Joana Sanz, vriendin van Alves, kan haar geluk niet op: ‘Ik denk dat iedereen huilt van blijdschap’.