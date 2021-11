Ihattaren breekt met Raiola en kiest voor andere bekende zaakwaarnemer

Zaterdag, 13 november 2021 om 14:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:41

Mohamed Ihattaren laat zijn belangen niet langer meer behartigen door Mino Raiola, zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdagmiddag. De middenvelder van Sampdoria, dat de de tiener huurt van Juventus, wil volgens het regionale dagblad een doorstart maken met zaakwaarnemer Ali Dursun. Laatstgenoemde is ook de zaakwaarnemer van onder meer Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Tyrell Malacia, Jordan Teze, Rai Vloet en Armando Obispo.

Raiola erkende afgelopen week dat hij geen contact meer met Ihattaren had. “Je weet dat ik nooit over mijn spelers praat, dat is ook de reden dat ik geen boek schrijf”, zei Raiola in gesprek met Voetbal International. “Van mij dus geen slecht woord over Mo Ihattaren en als hij mijn hulp nog wil, zal ik hem helpen. Maar het klopt dat we al een tijdje geen contact meer hebben gehad.”

Ihattaren raakte vorig seizoen op een zijspoor bij PSV en werd in de zomer verkocht aan Juventus, dat hem onderbracht bij Sampdoria. Het negentienjarige talent kwam ook in Italië niet aan spelen toe en vertrok plots naar Nederland. Wekenlang was Ihattaren spoorloos en onbereikbaar, al liet hij via sociale media af en toe van zich horen. Hij dook deze week op in Utrecht, waar hij aan de slag ging met een personal trainer in de hoop zijn carrière weer op de rit te kunnen krijgen. Hij speelde op 24 april voor het laatst een officiële wedstrijd: zeven minuten in de 1-0 winst van PSV op FC Groningen.

Het contract van Ihattaren in Turijn loopt nog tot de zomer van 2025. Dursun gelooft in de kansen van Ihattaren op een doorstart en wil hem daarbij helpen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De belangenbehartiger vindt dat Ihattaren 'een aantal dingen anders moet aanpakken', maar denkt ook dat de middenvelder goede begeleiding nodig heeft. Dursun hoopt voorlopig op rust voor zijn nieuwe client.