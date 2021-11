Sport: Barcelona denkt aan winterse komst van Hakim Ziyech

Zaterdag, 13 november 2021 om 13:51 • Daniel Cabot Kerkdijk

Hakim Ziyech is een van de spelers die bij Barcelona in beeld is, zo verzekert Sport zaterdag. Volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië wil Barcelona in januari zich vooral in aanvallend opzicht gaan versterken. Het is de bedoeling dat, naast de komst van Dani Alves, drie voetballers op huurbasis naar het Camp Nou komen. De technische afdeling kijkt vooral naar kwaliteitsvoetballers die niet regelmatig aan spelen toekomen.

Volgens Sport is Chelsea een van de clubs waar Barcelona graag zaken mee wil doen, vooral omdat Manchester City geen medewerking gaat verlenen aan een verhuur van Raheem Sterling. Het contract van de aanvaller loopt over minder dan twee jaar af. Ziyech is een van de voetballers waar de Spaanse topclub meer dan gemiddelde interesse in heeft, maar ook de namen van Christian Pulisic en Callum Hudson-Odoi staan hoog genoteerd om eventueel de overstap naar Catalonië te maken.

De 28-jarige Ziyech greep begin dit seizoen direct zijn kans bij Chelsea door in de strijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal (1-1, winst na strafschoppen) de score te openen. De aanvaller viel kort na zijn goal echter uit met een schouderblessure en slaagde er in de maanden die volgden niet in om bij de Londenaren een vaste basisplaats te veroveren. In tien wedstrijden - waarvan acht als basisspeler - kwam hij tot twee goals en één assist. Chelsea telde ruim een jaar geleden veertig miljoen euro neer om Ziyech over te nemen van Ajax.

Pulisic, 23 jaar, kampte met een slepende blessure aan zijn enkel en speelde deze voetbaljaargang slechts vier duels voor Chelsea. De aanvaller was vrijdagavond lokale tijd trefzeker in het WK-kwalificatieduel tussen de Verenigde Staten en Mexico (2-0). De twee jaar jongere Hudson-Odoi speelde dit seizoen elf duels in alle competities, waarvan negen als basiskracht.

Het financieel geplaagde Barcelona wil het elftal van Xavi tegen een zo laag mogelijk bedrag van nieuwe impulsen voorzien. De club is ook nog in afwachting van de ernst van de klachten van Sergio Agüero, die vrijdag in ieder geval heeft weersproken dat hij wegens hartproblemen een punt achter zijn loopbaan moet zetten. De aanvaller voelde zich twee weken geleden niet goed in de thuiswedstrijd tegen Alavés en liet zich wisselen. Onderzoek bracht vervolgens een hartritmestoornis aan het licht bij de 33-jarige Argentijn.

Daarbij werd gemeld dat hij zeker drie maanden niet in actie zou kunnen komen bij Barcelona. Catalunya Ràdio meldde vrijdag dat Agüero inmiddels te horen zou hebben gekregen dat hij zijn carrière moet beëindigen. “Naar aanleiding van de geruchten kan ik zeggen dat ik opvolg wat de artsen me vertellen, dat ik tests en behandelingen onderga en dat we over negentig dagen mijn vooruitgang bekijken. Ik blijf altijd positief", schreef Agüero nadien op sociale media.