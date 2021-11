‘Ik denk dat ik nooit een opvolger bij het Nederlands elftal zal krijgen’

Zaterdag, 13 november 2021 om 13:24 • Daniel Cabot Kerkdijk

Andy van der Meijde was tussen 2002 en 2004 misschien wel de laatste klassieke rechtsbuiten in het Nederlands elftal. Met Robin van Persie had Oranje een linksbenige rechtsbuiten en daarna stond linkspoot Arjen Robben aan de rechterkant. Liefst dertien spelers mochten het in de afgelopen jaren links of rechts op de vleugel proberen, waarvan slechts drie linksbenig zijn: de geblesseerde Steven Berghuis, Calvin Stengs en Javairô Dilrosun.

“Het is wel bijzonder dat er nu bijna geen rechtsbuitens meer zijn. Zeker niet het type rechtsbuiten dat ik was”, vertelt Van der Meijde in gesprek met NUsport. Bij afwezigheid van Berghuis start zaterdagavond tegen Montenegro Donyell Malen of Steven Bergwijn op rechts, ook al spelen die liever op links. “Berghuis is eigenlijk ook geen echte rechtsbuiten. Althans, niet zoals ik dat was. Die wil naar binnen en dan met zijn linkerbeen uithalen. Het voetbal is veranderd”, stelt de 42-jarige oud-voetballer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Kijk naar Denzel Dumfries bij Oranje. De backs zijn de nieuwe buitenspelers geworden, die halen nog de achterlijn en geven voor met hun goede been.” Van der Meijde begrijpt de voorkeur van rechtspoten voor de linkerkant. “Je bent lastig te verdedigen voor een back en je krijgt meer kans om te schieten. Dus maak je eerder een goal. Dat telt voor een speler, daarmee val je op. Ik weet nog dat ik in één seizoen bij Ajax een stuk of zeventien assists gaf. Dat is leuk, maar het staat niet op het formulier.”

“Met zeventien doelpunten gaan de deuren echt voor je open.” Van der Meijde ziet het niet gebeuren dat de ouderwetse rechterspits terugkeert bij Oranje. “Die tijd is voorbij, ik denk dat ik nooit een opvolger krijg. Hoewel, misschien dat een trainer ooit de rechtsback links zet en de linksback rechts. Waarom niet? Dan kun je die moderne buitenspeler beter verdedigen. Je blokt het schot en een voorzet met het zwakke been kan weinig kwaad.”

“En dat dan die andere trainer reageert door gewoon weer een rechtspoot op rechts te zetten. Ja, ik zie het ineens voor me. Alleen als dat gebeurt, komt de ouderwetse buitenspeler terug.” Vorige maand tegen Gibraltar speelde Noa Lang nog even rechtsbuiten toen Berghuis gewisseld was, maar dat is geen optie meer voor Louis van Gaal. “Ik vond Lang niet goed spelen als rechtsbuiten”, zei de bondscoach dinsdag op een persconferentie in Zeist. “Het gaat tussen Malen en Bergwijn.”

Bij Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur spelen Malen en Bergwijn niet vanaf rechts. Daar ligt ook niet hun voorkeur, net als bij Arnaut Danjuma en Lang. Toch had Van Gaal geen moeite om Bergwijn en Malen te overtuigen om voor een kans op rechts te gaan. “Niemand heeft ‘nee’ gezegd tegen de rechtsbuitenpositie. Malen kwam binnen en zei: 'Ik ben klaar voor de rechtsbuitenpositie.' Deze jongens willen nou eenmaal heel graag voor Oranje spelen en daar maak ik een beetje misbruik van. Een speler wil eigenlijk in zijn kracht spelen. Maar ja, je kunt niet altijd spelen op de positie die je wil”, zei Van Gaal.