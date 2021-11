Ryan Babel wil voorkomen dat ex-voetballers binnen vijf jaar bankroet zijn

13 november 2021

Ryan Babel wil collega-voetballers inspireren om beter met hun financiën om te gaan. De 34-jarige aanvaller van Galatasaray pocht in zijn rapteksten regelmatig over geld en zijn bezittingen en dat is volgens hem ook ter inspiratie. Het gaat in het leven van Babel niet alleen om wie je bent, maar ook om wat je hebt. “Het is een stukje financial literacy. Ik wil mijn collega-voetballers inspireren om beter met hun financiën om te gaan.”

“Meer dan zeventig procent van de voetballers is binnen vijf jaar nadat ze gestopt zijn bankroet”, vertelt Babel zaterdag in het Algemeen Dagblad. De Oranje-international stelt dat iedereen denkt dat voetballers domme mensen zijn. “Helaas zijn er veel ongeschoold, omdat we heel vroeg voor het voetbal moesten kiezen en onze school niet konden afmaken. Bovendien kunnen we ons niet normaal ontwikkelen in de maatschappij, zoals de meeste mensen. Je verdient heel snel veel geld en je weet niet hoe je daarmee moet omgaan.”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat financiële problemen onder actieve en voormalige profvoetballers in Nederland veel minder voorkomen dan onder de rest van de bevolking. Het onderzoek werd in opdracht van de VVCS en met medewerking van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) onder ruim 2.000 (ex) profvoetballers uitgevoerd. Van profvoetballers komt 74,5 procent makkelijk rond (Nederland 35,0 procent). Actieve voetballers komen nog iets makkelijker rond dan voormalige voetballers.

In totaal ervaart 6,6 procent van de onderzochte groep betalingsproblemen, terwijl dit onder Nederlandse huishoudens op 19,5 procent ligt. Het aandeel dat ‘zware betalingsproblemen’ hierin heeft, ligt onder Nederlandse huishoudens eveneens hoger. Financiële stress (‘zorgen of spanningen vanwege geldzaken’ in de afgelopen 12 maanden) wordt ervaren door 18 procent van de (voormalige) profvoetballers: 15 procent ‘soms’, 5 procent ‘vaak’ en 1 procent ‘heel vaak’. Hiervoor zijn geen vergelijkende cijfers met Nederlandse huishoudens beschikbaar. Het volledige artikel van het NRC is hier te lezen.

Babel heeft naar eigen zeggen zelf discipline gekregen wat betreft geld. “Ik heb me de laatste vijf, zes jaar ontwikkeld op dat vlak. Ik wil dat delen met collega’s. Maar als ik zeg dat ze deze drie of vier boeken moeten lezen om te weten hoe ze zichzelf moeten beschermen, weet ik dat niemand dat gaat doen. Er muziek over maken werkt denk ik veel meer inspirerend.’’ Acht nummers staan er op het album The Autobiography - Chapter 1 dat op 26 november voor de buitenwereld te beluisteren is.

Babel wil met zijn teksten de waarheid vertellen vanuit zijn perspectief en anderen inspireren. Met prikkelende teksten op muziek zorgt hij ook voor controverse, maar het is volgens de aanvaller ook maar net hoe je ernaar kijkt. “Ik vind het jammer dat je in de voetballerij niet gewoon eerlijk mag zijn. Het moet altijd maar politiek correct. Ik heb vaak een middenweg moeten zoeken. Soms heb ik mijn mond wijselijk dichtgehouden, soms voelde ik me geroepen om me uit te spreken.”

“En of mijn woorden nou goed uitpakken of niet, ik sta er altijd achter. En ja, ik ben er absoluut heel trots op dat ik mijn hele carrière lang al volledig mezelf ben.” Babel vecht ook tegen het beeld dat van hem en sommige andere spelers wordt geschetst in de praatprogramma’s over voetbal. “Het beeld dat rondom mij hangt, is dat ik er misschien niet alles aan heb gedaan, niet honderd procent gefocust was in mijn carrière. Maar ik heb er heel veel in gestopt. Het pakte misschien niet altijd uit zoals anderen het wilden zien, maar ik heb wel als een prof geleefd. En ik heb een tweede jeugd gehad. Ik was zogenaamd klaar, maar ik ben helemaal teruggekomen. En ik kan nog een paar jaar door.”