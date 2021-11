Marten de Roon valt wederom buiten de boot bij Oranje

Zaterdag, 13 november 2021 om 10:07 • Yanick Vos

Marten de Roon moet vanavond plaatsnemen op de tribune tijdens Montenegro – Nederland. De middenvelder van Atalanta is door bondscoach Louis van Gaal buiten de wedstrijdselectie van Oranje gelaten. De Roon is de enige Oranje-international van de 24-koppige selectie die niet in de wedstrijdselectie zit. Het is een nieuwe tegenvaller voor De Roon, die tijdens de laatste interland tegen Gibraltar (6-0) ook al buiten de boot viel.

De dertigjarige De Roon was onder de vorige bondscoaches Ronald Koeman en Frank de Boer zeker van een vaste basisplaats in Oranje. Van Gaal kiest in tegenstelling tot zijn voorgangers niet voor twee, maar voor één controlerende middenvelder. Frenkie de Jong krijgt de voorkeur op die positie, terwijl Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen in een meer aanvallende rol opereren.

Onder Van Gaal kwam De Roon tot dusver niet verder dan zeven speelminuten in Oranje. Vanavond komen daar ook geen speelminuten bij tegen de nummer 64 van de FIFA-wereldranglijst. Aanstaande dinsdag krijgt de ex-speler van onder meer Sparta Rotterdam en sc Heerenveen een nieuwe kans als Noorwegen in bezoek komt in De Kuip. Waar Van Gaal vanavond over een fitte selectie beschikt van 24 spelers, moet Montenegro sterspeler Stevan Jovetic missen. De aanvaller van Hertha BSC is positief getest op corona en zit derhalve in quarantaine.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Klaassen, De Jong; Malen, Depay, Danjuma