‘Een betere tien dan Klaassen is er niet in mijn ogen, hij heeft alles’

Zaterdag, 13 november 2021 om 08:54 • Laatste update: 09:03

Davy Klaassen start vanavond tegen Montenegro naar verwachting als aanvallende middenvelder in het Nederlands elftal. De middenvelder van Ajax mag zich een vaste basisspeler noemen in Oranje sinds de aanstelling van Louis van Gaal. Oud-internationals Arnold Mühren en Dick Schoenaker begrijpen wel waarom Van Gaal blijft kiezen voor Klaassen, ondanks dat hij bij Ajax zijn basisplaats is kwijtgeraakt aan Steven Berghuis.

Klaassen was de afgelopen zes interlands drie keer trefzeker in Oranje. Tegen Noorwegen (1-1) en Letland (0-1) was hij met zijn doelpunten beslissend. "Klaassen zou bij mij altijd spelen. In mijn ogen wordt hij ondergewaardeerd. Alleen kenners herkennen zijn kwaliteiten echt”, zegt Mühren in gesprek met de NOS. Schoenaker, oud-voetballer van Ajax, sluit zich aan bij de woorden van Mühren. "Ik snap helemaal dat Van Gaal gecharmeerd van hem is. Hij past heel goed bij het systeem onder Van Gaal."

Volgens Schoenaker beschikt Klaassen over een uitstekende basistechniek. "Hij kan de bal simpel van A naar B spelen, heeft gevoel voor de ruimte en de positie, zoekt op het juiste moment diepgang, kan goed koppen en is doeltreffend. Bij aanvallen van de zijkant wordt hij een soort tweede spits. Bovendien is hij is een meester in de omschakeling en verzaakt hij nooit”, aldus de oud-international.

Mühren benadrukt dat Klaassen een ‘enorm goed’ gevoel heeft voor waar de ruimtes liggen. "Hij is steeds aan het zoeken naar de vrije ruimte. Dan hoef je niet 100 meter te sprinten. Een paar meter kan al voldoende zijn. Op het juiste moment. Met dat gevoel is hij geboren. Het is een gave. De snelheid zit in zijn hoofd." Volgens Mühren is de speelwijze van Van Gaal Klaassen op het lijf geschreven. “Depay laat zich vaak inzakken en dan kan hij eroverheen. En spelen met buitenspelers is Klaassen op het lijf geschreven. Als er ballen van de zijkant komen, weet hij als de beste waar te lopen."

Vorig seizoen speelde Klaassen onder Erik ten Hag bij Ajax regelmatig als controleur, terwijl spelers als Zakaria Labyad en Quincy Promes de voorkeur krijgen in een aanvallende rol. "Dat vond ik ook al opzienbarend", aldus Mühren. "Een betere tien dan Klaassen is er niet in mijn ogen. Hij heeft alles." Vanavond tegen Montenegro start Klaassen naar verwachting als aanvallende middenvelder, met Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong als collega’s op het middenveld.