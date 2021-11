Vermoedelijke opstelling Oranje: Van Gaal kiest vervanger Berghuis

Zaterdag, 13 november 2021

Het Nederlands elftal is twee wedstrijden verwijderd van kwalificatie voor het WK in Qatar. Montenegro en Noorwegen zijn de laatste hordes op weg naar het eindtoernooi van volgend jaar. Zaterdagavond wacht in Podgorica de confrontatie met Montenegro, de nummer vier uit Groep G. De vermoedelijke opstelling van bondscoach Louis van Gaal kent weinig verrassingen.

Bij een overwinning op Montenegro is Oranje zeker van de tweede plaats en verzekerd van minimaal de play-offs. Van Gaal en zijn ploeg gaan echter voor directe kwalificatie en dus zal Oranje Noorwegen en Turkije, dat in theorie ook nog kans maakt op WK-kwalificatie, onder zich moeten houden. Montenegro is echter al uitgeschakeld en speelt vanavond voor spek en bonen. Op papier is Nederland de torenhoge favoriet, zeker ook wanneer wordt gekeken naar de eerdere ontmoeting tussen beide landen in de WK-kwalificatie. Begin september werd de ploeg van bondscoach Miodrag Radulovic in het Philips Stadion met duidelijke cijfers verslagen: 4-0. Het was de tweede wedstrijd van Van Gaal sinds zijn terugkeer bij Oranje. Na het 1-1 gelijkspel in en tegen Noorwegen was Nederland een maatje te groot voor Montenegro.

De bondscoach liet Feyenoord-back Tyrell Malacia debuteren in Eindhoven, terwijl Virgil van Dijk rust kreeg. De aanvoerder was pas net hersteld van een zware knieblessure en met de wedstrijd tegen Turkije (6-1) in het vooruitzicht wilde Van Gaal geen risico nemen. Het was de wedstrijd waarin Memphis Depay met twee doelpunten belangrijk was. Hij verdiende een strafschop in de eerste helft en verzilverde deze zelf. In aanvallend opzicht speelde Oranje sterk. Verdedigende fouten werden niet afgestraft door de spitsen van Montenegro. Zo haalde Malacia opgelucht adem toen hij tien minuten na rust blunderend Stefan Mugosa vrij voor Justin Bijlow zette. De spits van Montenegro rondde echter dramatisch af, waardoor Nederland ontsnapte aan de gelijkmaker. Vijf minuten later tekende Depay voor de 2-0. Door doelpunten van Georginio Wijnaldum en Cody Gakpo werd Montenegro met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd.

In de afsluitende persconferentie op weg naar de wedstrijd van vanavond ging het vooral over het besluit van het kabinet om vanwege de oplopende coronabesmettingen geen toeschouwers toe te laten bij het duel met Noorwegen. “De spelers zijn gewend om te spelen in een leeg stadion, maar met de steun van het publiek kun je wel altijd wat meer”, zei de bondscoach. “Ik ben het volledig eens met het statement van de KNVB. Daarin benadrukken ze dat ze heel veel geld hebben geïnvesteerd in de coronacheck. Ondanks dat het door dat systeem weinig besmettingen heeft opgeleverd, gaat het zonder publiek beginnen. Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal. Maar het is niet logisch denken. Als je ziet dat het goed werkt, waarom kan het dan niet doorgaan?”

Blessures en schorsingen

Joël Drommel, Jurriën Timber en Steven Berghuis meldden zich om uiteenlopende redenen af. Tim Krul liet aan de bondscoach weten dat hij liever bij Norwich City bleef om zich te focussen op zijn verrichtingen in de Premier League. "Krul heeft mij gebeld en uitgelegd wat zijn situatie is en wat zijn voorkeur op dit moment is”, zei Van Gaal. “Dat kan ik alleen maar toejuichen, als een club in de problemen is en dat een speler dan kiest voor zijn club om meer rust te hebben. Krul zou gewoon geselecteerd zijn geweest. Het heeft positief gewerkt, want ze hebben meteen gewonnen. Maar ik heb Krul niet afgeschreven, want áls wij naar het WK gaan, dan ga ik wel een penaltyspecialist op de positie van de keepers zetten."

Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Steven Bergwijn en Donyell Malen staan op scherp en zijn tegen Noorwegen geschorst als zij vanavond tegen een gele kaart aanlopen. Desondanks wil Van Dijk vanavond om 20.45 uur gewoon aan de aftrap verschijnen. "Ik speel gewoon de wedstrijd en ga niet ineens iets heel anders doen", zo wordt de Liverpool-verdediger geciteerd door De Telegraaf. "Als je naar mijn statistieken kijkt en naar de manier waarop ik verdedig dan probeer ik juist niet in situaties te komen, waarin ik een gele kaart kan pakken, al heb je het niet altijd in de hand. Ik speel gewoon de wedstrijd en hopelijk kom ik er ongeschonden uit. Zonder geel en met drie punten."

Vermoedelijke opstelling

Justin Bijlow is onder Van Gaal de eerste keeper en zal dan ook tegen Montenegro onder de lat staan. Daar zal de terugkeer van Jasper Cillessen in de selectie niets aan veranderen. De sluitpost van Valencia werd na de afmelding van PSV-keeper Joël Drommel bij de selectie gehaald. “Wij hebben met hem gesproken en hem uitgelegd dat hij nummer drie is op dit moment", aldus de bondscoach, die Bijlow en Mark Flekken overigens respectievelijk als eerste en tweede doelman aanwijst.

Montenegro had in Eindhoven veel moeite met de veelvuldig opkomende Denzel Dumfries. De aanvallend ingestelde rechtsback van Internazionale wordt vanavond aan de aftrap verwacht. Dat geldt ook voor Stefan de Vrij, die naar verwachting de voorkeur krijgt boven Matthijs de Ligt, en Virgil van Dijk. Met Nathan Aké, Tyrell Malacia en Daley Blind heeft Van Gaal drie spelers die als linksback uit de voeten kunnen. Het Algemeen Dagblad verwacht laatstgenoemde in de basis.

Op het middenveld zijn Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zeker van hun basisplaats. Wijnaldum moet bij Paris Saint-Germain vaak genoegen nemen met een plek op de bank, maar kwam de afgelopen weken regelmatig in actie en was met twee doelpunten tegen RB Leipzig belangrijk in de Champions League. Afgelopen dinsdag sloeg hij de training over omdat hij zich niet goed voelde. Een dag later verscheen hij op zijn 31ste verjaardag gewoon weer op het trainingsveld.

De verwachting is dat Davy Klaassen start als aanvallende middenvelder. Bij Ajax is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Steven Berghuis, maar Van Gaal lijkt het vertrouwen in hem te behouden. De afgelopen interlands was hij van grote waarde met doelpunten en assists, terwijl hij ook een goede klik heeft met aanvalsleider Memphis Depay. Veel smaken heeft de bondscoach echter ook niet op zijn positie. Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners en Marten de Roon zijn verdedigender ingesteld, terwijl Klaassen nog een streepje voor lijkt te hebben op Guus Til.

Door de afmelding van Berghuis is het de grote vraag voor wie Van Gaal kiest als rechtsbuiten. Arnaut Danjuma, Steven Bergwijn en Noa Lang spelen bij hun clubs vanaf links. “Ik zie Malen en Bergwijn als opties als rechtsbuiten. Noa Lang niet. Ik kan geen ander systeem implementeren in een week of binnen drie dagen. Ik vond het niet goed wat Lang daar deed, aan de rechterkant. Jij wel? Dat kan", doelde Van Gaal op het debuut van de Club Brugge-aanvaller tegen Letland.

Het wordt improviseren voor de bondscoach. Hij komt er niet onderuit om een rechtspoot als rechtsbuiten op te stellen, daar waar Berghuis als linkspoot zijn rol anders invult. “Dan moet je buitenom. De nieuwe tendens, dat je met je verkeerde voet aan die positie gekleefd bent... Dat is niet voor niets, dat dat zo is ontstaan. Dat is ook omdat de backs veel meer opkomen dan vroeger. Daar heeft het mee te maken.” Het Algemeen Dagblad verwacht dat Malen start vanaf de rechterflank en Danjuma vanaf links. Zij moeten aanvalsleider Memphis Depay van aanvoer moeten voorzien.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Klaassen, De Jong; Malen, Depay, Danjuma