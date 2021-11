Geniaal moment Ángel Di María brengt Argentinië dichter naar WK

Zaterdag, 13 november 2021 om 06:56 • Yanick Vos • Laatste update: 07:10

Argentinië heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een belangrijke stap gezet in de richting van WK-kwalificatie. In het Campeón del Siglo in Montevideo werd Uruguay met 0-1 verslagen door een prachtig doelpunt van Ángel Di María. De buitenspeler van Paris Saint-Germain tekende al in de zevende minuut voor de winnende treffer. Door de zege op Uruguay staat de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni nog steviger op de tweede plaats achter het al gekwalificeerde Brazilië.

Lionel Messi ontbrak aan de aftrap. De aanvaller was op tijd hersteld van zijn blessure die hem de afgelopen twee wedstrijden bij PSG aan de kant hield, maar nog niet fit genoeg om vanaf de eerste minuut te starten tegenover zijn goede Uruguayaanse vriend Luis Suárez. Waar Messi een kwartier voor tijd nog als invaller binnen de lijnen kwam als vervanger van Giovani Lo Celso, zaten de Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez de gehele wedstrijd op de bank. Met Lautaro Martínez in de punt van de aanval en Paulo Dybala en Di María op de flanken schoot Argentinië uit de startblokken.

Hiervoor blijf je dus op: een stukje perfectie van Ángel Di María! ?? De Argentijn schiet hem schitterend in de bovenhoek, 1-0 voor Argentinië in Uruguay ??#ZiggoSport #WCQ2022 #URUARG pic.twitter.com/NgsmF8f7hd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 12, 2021

De wedstrijd was zes minuten oud toen Dybala de opbouw van Uruguay verstoorde en op de rechterflank in balbezit kwam ten koste van Joaquín Piquerez. In het strafschopgebied vond hij Di María, die aan een klein beetje ruimte genoeg had om de bal in de verre hoek in de kruising te krullen. De Uruguayaanse doelman Fernando Muslera dook nog wel, maar was kansloos op de inzet van de PSG-aanvaller. Het werd een wedstrijd waarin Argentinië verder weinig klaarspeelde en Uruguay domineerde.

De thuisploeg kreeg na rust diverse kansen om de stand gelijk te trekken. Aston Villa-keeper Emiliano Martinez kwam geen moment in grote problemen. Uruguay wist niet te scoren, wat betekent dat de ploeg van bondscoach Óscar Tabárez slechts twee keer heeft gescoord in de afgelopen vijf wedstrijden. Argentinië hield stand en is nu voor de 26ste wedstrijd op rij ongeslagen. De Argentijnen plaatsen zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor het WK als Brazilië wordt verslagen en Colombia, Chili of Uruguay niet wint.