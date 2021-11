Kane completeert hattrick met prachtige omhaal in voorlaatste kwalificatieduel

Vrijdag, 12 november 2021 om 22:40 • Dominic Mostert

Engeland is nagenoeg zeker van deelname aan het WK 2022. The Three Lions boekten vrijdagavond een 5-0 overwinning op een kansloos Albanië; alle doelpunten werden in de eerste helft gemaakt. Harry Kane was verantwoordelijk voor een hattrick. Engeland gaat met 23 punten aan kop in Groep I; Polen won met 1-4 van Andorra en volgt met 20 punten. Omdat Engeland maandag afsluit op bezoek bij hekkensluiter San Marino, en het een aanzienlijk beter doelsaldo heeft dan Polen, is de eerste plek nagenoeg binnen.

Engeland speelde met vijf andere namen dan in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije (1-1) van exact een maand geleden. Mason Mount, Declan Rice en Luke Shaw waren door blessureleed niet inzetbaar; Tyrone Mings en Jack Grealish belandden op de bank. Harry Maguire, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Reece James en Ben Chilwell maakten hun entree. Albanië had weliswaar nog een theoretische kans op plaatsing voor het WK, maar werd volledig overklast op Wembley. Bij rust was de 5-0 eindstand al bereikt in Londen.

Maguire opende na acht minuten de score met een kopbal uit een indraaiende vrije trap van James, waarna Henderson met een voorzet vanaf de rechterflank Kane in staat stelde om van dichtbij raak te knikken. Bij de 3-0 waren de rollen omgedraaid: Kane vond Henderson, die zichzelf in het strafschopgebied de ruimte verschafte voor een doeltreffend schot in de rechterhoek. Kane maakte er 4-0 van met een diagonale inzet en zorgde in de slotfase van de eerste helft voor het mooiste doelpunt van de avond, door een rake omhaal te produceren uit een corner van Phil Foden: 5-0.

In de tweede helft maakte Engeland weinig aanstalten om de score nog verder op te voeren. De ploeg van Southgate controleerde de wedstrijd, zonder veel grote kansen op een zesde treffer te creëren. Albanië meldde zich slechts sporadisch dreigend op de Engelse helft. Voor het Oost-Europese land kan de allereerste WK-deelname zodoende vergeten. Bij een overwinning op Engeland was Albanië nog in de race, maar daar maakten de bezoekers op Wembley geen enkel moment aanspraak op.