Johan Derksen: ‘Hij heeft zelf zijn complete transferwaarde vernietigd’

Vrijdag, 12 november 2021 om 22:23 • Dominic Mostert

Johan Derksen weet niet hoe Mohamed Ihattaren zijn carrière nog uit het slop kan krijgen. Het is volgens de analist van Veronica Inside de vraag of de negentienjarige middenvelder ooit nog aan de bak komt, nu hij nalaat om te verschijnen bij zijn nieuwe club Sampdoria. In de uitzending van vrijdagavond stelt Derksen dat Ihattaren zijn eigen 'transferwaarde heeft vernietigd' en in de problemen kan komen na het aflopen van zijn contract.

"Ik heb het opgegeven. Als je alles op een rijtje zet: PSV heeft het geprobeerd, zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez, zijn familie... Hij is gewoon zoek. Hij wil niet", concludeert Derksen. Ihattaren lijkt momenteel met een personal trainer aan de slag te zijn in Utrecht. BestPersonalSportskills deelde vrijdag via Instagram een foto waarop de negentienjarige aanvallende middenvelder poseert met eigenaar Jordy Best op de velden van de Utrechtse amateurclub Elinkwijk

"Daar hoort hij niet. Hij heeft een contract getekend in Italië", benadrukt Derksen. "Daar hoort hij op tijd op het trainingsveld te staan. Ik denk dat geen serieuze club inmiddels meer aan hem begint. Als zijn contract is afgelopen en hij heeft geen poen meer, heeft hij een heel groot probleem. Welke Nederlandse club gaat zich nu nog ontfermen over een recidivist die zich structureel niet gedraagt? Hij heeft zelf zijn hele transferwaarde vernietigd. Dat is echt treurig, joh." Ihattaren heeft een contract tot medio 2025 bij Juventus.

Derksen noemde Ihattaren twee jaar geleden 'absoluut het grootste talent van Nederland'. In april van dit jaar zei hij echter al dat 'de helft' van de transferwaarde van Ihattaren was verdampt, toen hij in minder goede vorm stak. "Ik weet zeker dat als Ajax hem durft te halen, dat hij gaat schitteren daar", voorspelde de analist. Uiteindelijk vertrok hij voor 1,9 miljoen euro naar Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria.

Voor hij zijn officiële debuut maakte voor Sampdoria, dat hem huurt van Juventus, keerde hij in oktober terug naar Nederland. Sindsdien zou de Italiaanse club geen contact meer met hem krijgen. Ook zaakwaarnemer Mino Raiola zei afgelopen week een tijdje geen contact met hem te hebben gehad en bevestigde dat Ihattaren de wens om te stoppen met voetballen naar hem heeft uitgesproken, een gerucht dat eerder in Italië de ronde deed. Tegenover Rising Ballers zou Ihattaren overigens hebben laten weten dat daar niets van klopt.