Barcelona bevestigt terugkeer van Dani Alves: ‘Good crazy’

Vrijdag, 12 november 2021 om 21:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:16

Dani Alves keert terug als speler van Barcelona, zo bevestigt de topclub uit LaLiga vrijdagavond. Volgens eerdere berichtgeving uit Spanje heeft Xavi heeft de knoop doorgehakt over de komst van de 38-jarige rechtervleugelverdediger, die na zijn vertrek bij São Paulo transfervrij is. De Braziliaan meldt zich volgende week op het trainingsveld, maar is pas in januari speelgerechtigd.

"Good crazy", tweette Barcelona vrijdagavond. Het was een referentie aan de bijnaam die de excentrieke back zichzelf ooit gaf in een interview met Globo Esporte. "Ik ben een Goede Gek. Ik haal gewoon alles uit het leven. Ik kijk nauwelijks televisie, want er is zoveel slecht nieuws. Ik ben juist het leven. Ik leef in vrijheid. Ik moet me in het voetbal wel aan bepaalde regels houden, maar ik speel wel in vrijheid. Vrijheid om te creëren. Ik leef in mijn gekheid", zei hij.

Alves herhaalde de uitspraak toen hij in de zomer van 2019 zijn vertrek bij Paris Saint-Germain aankondigde. “Als je mij wilt herinneren: wees iedere dag GOOD CRAZY, met een prachtige glimlach op je gezicht. Pure energie van een ziel, een professional die volledig toegewijd aan zijn doelen werkt. Ik hoop dat jullie mijn gekke dingen niet gaan missen”, zo schreef de veteraan op Instagram.

Alves staat bekend om zijn uitstekende mentaliteit en zou dat kunnen overdragen op de jongere spelers van Barcelona. De rechtervleugelverdediger kwam tussen 2008 en 2016 uit voor de club en maakte de absolute hoogtijdagen mee. Hij speelde 391 duels voor Barça en won met de Catalanen liefst 23 prijzen. Alves speelde de afgelopen jaren voor São Paulo, maar verliet de club in september vanwege onenigheid over zijn salaris. In Brazilië werd hij overigens vaker ingezet als verdedigende middenvelder dan als rechtsback.

Een maand na zijn vertrek bij São Paulo bood de ervaren vleugelverdediger zich publiekelijk aan bij Barcelona. “Het zou erg opportunistisch klinken om te zeggen dat Barça me nu nodig heeft”, vertelde hij aan Sport. “Ik heb gezegd dat wanneer Barcelona me nodig heeft en me wil, ik altijd open zou staan voor een terugkeer, ongeacht waar ik ben. De sympathie, liefde en respect die ik heb voor deze club is onbeschrijfelijk. Als Barça denkt dat ze me nodig hebben, moeten ze me maar bellen. Ik denk nog steeds dat ik bij veel clubs een bijdrage kan leveren, maar meer bij Barça vanwege het aantal jonge spelers dat ze nu hebben.”