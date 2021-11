Bosz keert zich andermaal tegen collega: ‘Ik haat zijn speelstijl’

Peter Bosz heeft in een interview met SoFoot andermaal zijn ongenoegen geuit over de speelwijze van José Mourinho. De oefenmeester, die momenteel de eer van het Nederlandse trainersgilde hoog houdt bij Olympique Lyon, hekelt de manier waarop zijn collega van AS Roma zijn elftal het veld in stuurt. Jorge Sampaoli, die momenteel de scepter zwaait bij Olympique Marseille, kon wel op lovende woorden van Bosz rekenen.

Het seizoen van Bosz gaat tot op heden met vallen en opstaan. De Nederlander staat weliswaar zevende met Lyon, maar verloor in eigen huis nog geen duel. "Toen ik hier tekende, vertelden veel mensen dat de Ligue 1 een moeilijke competitie was", vertelt Bosz. "Omdat op twee of drie teams na, alle teams een verdedigende tactiek hanteren. Eerlijk gezegd merk ik dat tot nu toe nog niet. Onze tegenstanders verdedigen goed, maar ze weten ook hoe ze moeten aanvallen en zetten bij vlagen hoog druk. Ik weet niet of het dit seizoen nieuw is of eerder het geval was, maar ik had niet verwacht dat het zo zou gaan."

Bosz benadrukt dat een groot gedeelte van zijn visie gebaseerd is op de visie van Johan Cruijff, waar hij mee te maken kreeg in zijn tijd als trainer van Ajax. "Maar ik kopieer het niet", benadrukt Bosz. "Als ik Johan Cruijff kopieer, zullen de spelers beseffen ik het niet echt ben. Het is alsof ik Mourinho na zou doen, zijn onzin zou imiteren. Het zou nep zijn. Zo is hij, hij is echt. Zijn speelstijl? Die haat ik. Maar het is de manier waarop hij speelt, en het werkt. Hij heeft veel prijzen gewonnen met zijn opvattingen. Ik probeer realistisch te zijn. Het is geen kamikaze-strategie."

Het is niet voor het eerst dat Bosz zich tegen de speelstijl van Mourinho keert. Ajax verloor in 2017 onder Bosz de Europa League-finale van een defensief spelend Manchester United van Mourinho. De Portugees gooide het slot op de deur en loerde op fouten van de Amsterdammers. Ook toen loonde de speelstijl van Mourinho, die met 0-2 zegevierde in de Friends Arena in het Zweedse Solna. "Zo zal ik nooit gaan spelen", zei Bosz daar destijds over tegen Kicker. "Maar ik ben niet eigenwijs. Eigenwijs zijn betekent dat je onwetend bent. Dat is niet heel slim. Ik denk dat ik een plan van A tot Z heb."

Op tactisch niveau neemt Bosz veel dingen mee van Cruijff. "Maar ook van andere coaches. Sampaoli bijvoorbeeld, daar ben ik dol op. Wat hij doet is echt speciaal. Toen hij coach van Chili was, speelde hij met twee kleine centrale verdedigers, terwijl iedereen dacht dat je supersterke jongens van twee meter nodig had. Zijn manier van spelen, waarbij hij hoog druk zette, was indrukwekkend om te zien." Sampaoli stond tussen 2012 en 2016 aan het roer bij Chili, waarmee hij in 2015 voor het eerst in de geschiedenis de Copa América won.