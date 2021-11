Driessen: ‘Bij PSV kan hij basisklant worden en heeft hij uitzicht op het WK’

Vrijdag, 12 november 2021 om 20:41 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen raadt Luuk de Jong een terugkeer bij PSV aan. De spits kreeg geen speelminuten in de laatste drie officiële wedstrijden van Barcelona en het is nog maar de vraag of zijn perspectief zal verbeteren onder de nieuwe trainer Xavi. In de podcast Kick-Off roept de chef voetbal van De Telegraaf in herinnering dat PSV in de zomer al hoopte op de komst van De Jong en geeft hij aan dat de club in de winter wellicht meer kans zou maken.

"Ik denk dat Luuk de Jong aan zijn laatste anderhalve maand bij Barcelona bezig is. Die zal ongetwijfeld teruggaan naar Sevilla. Ik denk dat Barcelona het huurcontract gaat opzeggen", voorspelt de journalist. Het valt nog te bezien of De Jong het seizoen in dat geval afmaakt bij Sevilla of elders aan de slag gaat, zoals in Nederland: "Ik denk het laatste, ja", aldus Driessen. "PSV wilde hem al graag hebben afgelopen zomer, maar toen koos hij voor Barcelona. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Je wil daar toch wel onder contract staan, ook als je niet speelt."

Bij PSV zou de 31-jarige aanvaller zijn carrière weer een impuls kunnen geven, "Hij heeft daar nog wel een aantal keer gespeeld, maar het niet waargemaakt. Bij PSV kan hij zomaar uitgroeien tot een vaste basisklant en dan heb je meer zicht om met het Nederlands elftal naar het WK te gaan", stipt hij aan. In de huidige interlandperiode zit De Jong niet bij de selectie. "Ik weet niet of Louis van Gaal zowel Weghorst als De Jong wil meenemen naar het WK. Ik denk dat hij één pinchhitter meeneemt. Die twee zullen het moeten uitvechten. Op dit moment ligt Weghorst op pole position."

Wim Kieft zegt in zijn column voor De Telegraaf te begrijpen dat Van Gaal momenteel de voorkeur geeft aan Weghorst, die na het vertrek van Mark van Bommel weer de eerste keus lijkt in de spits bij VfL Wolfsburg. "Terwijl uiteindelijk De Jong meer kwaliteiten bezit om als pinchhitter te fungeren dan Weghorst", vindt Kieft. "Hij is een van de beste koppers en als je hem zo gebruikt als invaller in de slotfase van een interland dan kan hij het verschil maken. Bij Sevilla heeft Luuk de Jong dat meermaals bewezen, maar de nummer-9-positie bezetten bij een topclub als Barcelona is echt te hoog gegrepen voor hem. Wil De Jong uitzicht houden op het WK, dan is het verstandig om in januari te verkassen."