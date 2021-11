Scherpen en Jong Oranje met de schrik vrij na enorme blunder

Vrijdag, 12 november 2021 om 20:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:44

Jong Oranje heeft vrijdagavond gedaan wat het moest doen met het oog op plaatsing voor het EK in 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was in Almere met 3-1 te sterk voor Jong Bulgarije en blijft zodoende ongeslagen in de EK-kwalificatiecyclus. Een enorme flater van Kjell Scherpen werd rechtgezet door Ian Maatsen en Joshua Zirkzee. De tweede van Zirkzee, een panenka, was van grote schoonheid. Jong Oranje heeft door de zege tien punten uit vier duels en moet daarmee alleen Jong Zwitserland boven zich dulden met dertien punten uit vijf wedstrijden.

Van de Looi begon met nagenoeg dezelfde elf als tijdens de laatste wedstrijd tegen Jong Wales. Alleen de achterhoede moest noodgedwongen worden omgezet, daar Sven Botman en Mitchel Bakker geblesseerd zijn en Devyne Rensch is doorgeschoven naar de A-selectie door het wegvallen van Jurriën Timber. Sepp van den Berg en Lutsharel Geertruida vormden daardoor het hart van de defensie, Ian Maatsen nam de linksbackpositie in. Zirkzee kreeg in de punt van de aanval andermaal de voorkeur boven Brian Brobbey, die op de bank begon en een kwartier voor tijd werd ingebracht.

Kjell Scherpen had deze 'voorzet' duidelijk niet verwacht ?? ?? ESPN pic.twitter.com/2U29Tv9Dr5 — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2021

De eerste helft was het aanzien bij vlagen amper waard. Oranje wist niet tot kansen te komen en moest zelfs toezien hoe de bezoekers na twintig minuten spelen op voorsprong kwamen. Na een aanval over de rechterkant van het veld verkeek Scherpen zich volledig op een bal van Martin Minchev. De middenvelder van Bulgarije wilde bal voor het doel brengen, maar schoot raak in de korte hoek naast de uitglijdende doelman van Oranje: 0-1. Het duurde tot vijf minuten voor rust toen de ploeg van Van de Looi iets terug deed. Nadat Daishawn Redan eerst nog faalde op een voorzet van Jurgen Ekkelenkamp, was Maatsen in de rebound wel trefzeker: 1-1.

Het tweede bedrijf bood aanzienlijk meer spektakel. Frimpong en Maatsen maakten plaats voor Ki-Jana Hoever en Micky van de Ven, waarbij laatstgenoemde al snel een assist afleverde. Na een minuut spelen bracht de verdediger de bal vanaf de linkerkant voor het doel, waarna doelman Damyan Hristov moest lossen en Zirkzee er als de kippen bij was om de 2-1 binnen te schieten. De protesten van de Bulgaren, die beweerden dat de bal de achterlijn had gepasseerd bij de voorzet van Van de Ven, leken niet geheel onterecht. Redan had na een uur spelen de mogelijkheid om het duel in het slot te gooien, maar faalde jammerlijk met het hoofd op aangeven van Ekkelenkamp.

Jong Oranje draait het om en schiet vlak na rust de 2-1 binnen! ?? ESPN pic.twitter.com/jIM7nHo4sR — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2021

Van de Looi bracht daarop Brobbey binnen de lijnen als verse kracht en zag hoe zijn spits niet veel later een grote mogelijkheid kreeg. De aanvalsleider van RB Leipzig controleerde en kapte zijn man uit, maar moest toezien hoe Simeon Petrov het schot ternauwernood kon blokken, zij het met de arm. De derde Nederlandse treffer zou in de slotminuut alsnog volgen. Na goed doorzetten van Ekkelenkamp bij de zijlijn verdiende de middenvelder een strafschop, toen hij door twee Bulgaren in de mangel werd genomen. Zirkzee nam plaats achter de bal en deed het op fraaie wijze met een panenka: 3-1.