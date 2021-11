Feyenoord reageert met simpele foto op besluit van kabinet

Vrijdag, 12 november 2021

Clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie reageren teleurgesteld op de aankondiging van het kabinet om publiek te verbieden bij sportwedstrijden. De komende drie weken worden geen supporters toegelaten in de stadions. Meerdere clubs scharen zich achter het plan om de competities te hervatten na de gedeeltelijke lockdown, zodat supporters mogelijk wel weer aanwezig kunnen zijn. De KNVB onderzoekt de mogelijkheden daartoe.

Sparta Rotterdam, sc Heerenveen, NAC Breda en ADO Den Haag hebben alvast duidelijk gemaakt de komende wedstrijden te willen verplaatsen. Clubs uit het betaald voetbal zoeken samen met de KNVB uit of die optie haalbaar en wenselijk is. "Sparta Rotterdam is voorstander van het verplaatsen van deze wedstrijden omdat in onze ogen het voetbal gespeeld moet worden met supporters. De verwachting is dat er de komende dagen meer duidelijk zal worden over de haalbaarheid van het verplaatsen van wedstrijden", meldt Sparta.

Veel clubs zetten grote vraagtekens bij het besluit van het kabinet. Ze sluiten zich aan bij het door de KNVB gepubliceerde statement, waarin frustratie werd geuit over het gebrek aan onderbouwing bij de totstandkoming van dit besluit. "Er wordt nu voor drie weken een streep gezet door publiek bij de wedstrijden, terwijl er geen aantoonbare besmettingshaarden afkomstig zijn uit de stadions in het betaalde voetbal, zoals de KNVB ook aangeeft. Dat zorgt ervoor dat de besluitvorming lastig te begrijpen is", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk bijvoorbeeld namens Vitesse.

‘Zeer grote teleurstelling om weer zonder publiek te moeten spelen’ Reactie en meer info: https://t.co/rVXT574v4q pic.twitter.com/XRmg8sS5JP — FC Twente (@fctwente) November 12, 2021

????????... ?? Maar ook deze komen we te boven met z'n allen! Later meer informatie over de aangekondigde maatregelen op onze kanalen. pic.twitter.com/DslpCAAEtz — Go Ahead Eagles ?? (@GAEagles) November 12, 2021

Sparta steunt plan verplaatsen wedstrijden - Meer informatie n.a.v. de persconferentie van het kabinet: https://t.co/WhjqSD6Idu — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) November 12, 2021

?? Aanscherpingen raken het voetbal: drie weken geen publiek, waaronder bij #VITaz. ?? “?????? ???? ?????? ?????????????? ??????????????????????”#Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) November 12, 2021

?? ???????????? ??????????????..... Het is wat het is, stay safe en tot snel! ??#AlmereCity pic.twitter.com/deugEc6i8G — Almere City FC (@AlmereCityFC) November 12, 2021

Wij accepteren, maar betreuren dit besluit en hopen jullie weer snel te zien?? De wedstrijd van morgen tegen FC Eindhoven zal nog wel met publiek worden gespeeld. Lees voor meer informatie het bericht op onze website:????https://t.co/5nKmCGy4bO. 2/2#SamenStrijdenSamenWinnen — FC Dordrecht (@fcdordrechtnl) November 12, 2021

Voor de duidelijkheid. ADO Den Haag wil te allen tijde spelen voor publiek en zal zich hard maken voor het verplaatsen van deze wedstrijd. — ADO Den Haag (@ADODenHaag) November 12, 2021

? Statement Almere City FC



Almere City FC is ontzettend teleurgesteld in het genomen besluit van de overheid om de komende drie weken de wedstrijden zonder publiek te spelen. Het voetbal wordt buitenproportioneel geraakt door de maatregelen, aldus de clubleiding.#AlmereCityFC — Almere City FC (@AlmereCityFC) November 12, 2021