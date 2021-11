Praat live mee in de EK-kwalificatie: Jong Oranje - Jong Bulgarije

Vrijdag, 12 november 2021 om 17:45

Jong Oranje hoopt vrijdagavond een nieuwe stap te zetten richting deelname aan het EK 2023. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt om 18.45 uur in het Yanmar Stadion in Almere tegen de leeftijdsgenoten van Bulgarije. Na drie duels staat Oranje met zeven punten op de tweede plaats in Groep E. Bij een overwinning kan Oranje de koppositie op basis van het doelsaldo overnemen van Zwitserland. Bulgarije verzamelde zes punten uit vier duels en staat vierde.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Frimpong, Van den Berg, Geertruida, Maatsen; Ekkelenkamp, Reis, Timber; Redan, Zirkzee, Van Kaam

Opstelling Jong Bulgarije: Hristov; Popov, Chernev, Antov, Petrov, Mitko; Baurenski, Gruev, Krastev; Minchev, Jasper.