Lampard laat aanbod uit Premier League schieten

Arsenal wil tijdens de winterse transferperiode een nieuwe aanvaller aantrekken. Juventus-aanvaller Dejan Kulusevski heeft de hoogste prioriteit, nu Dusan Vlahovic een overstap naar the Gunners niet lijkt te zien zitten. (Gianluca Di Marzio)

Lille OSC wil in januari uitverkoop houden om de financiën op orde te krijgen. Er is belangstelling voor Renato Sanches (Wolverhampton Wanderers), Jonathan Ikoné (Sevilla) en Zeki Celik (Atlético Madrid), die bij een goed bod mogen vertrekken. (Foot Mercato)

Dean Smith, die onlangs ontslagen werd bij Aston Villa, is nu favoriet om de vacante positie bij Norwich in te vullen.

(The Mirror)

Tottenham Hotspur heeft de hoop om Adama Traoré te contracteren niet opgegeven. The Spurs deden afgelopen zomer al tevergeefs meerdere biedingen op de aanvaller van Wolverhampton Wanderers. (The Mirror)