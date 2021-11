Voetbalclubs eisen volle stadions; stilleggen van competitie is een optie

Vrijdag, 12 november 2021 om 16:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:56

De Nederlandse profclubs leggen zich niet zonder slag of stoot neer bij het aanstaande kabinetsbesluit om geen toeschouwers meer toe te laten, zo melden diverse binnenlandse media. Clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie proberen een lobby op gang te brengen om het demissionaire kabinet op andere gedachten te brengen.

Het kabinet maakt vrijdagavond om 19.00 uur waarschijnlijk bekend dat alle voetbalstadions de komende drie weken leeg moeten blijven. De clubs komen daartegen in verzet en hebben enkele voorstellen gedaan om het kabinet tegemoet te komen. Opties zijn daarbij: vóór 18.00 uur spelen, geen uitpubliek, geen alcohol en een mondkapjesplicht. Inmiddels is ook het stilleggen van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een optie, totdat er weer supporters zijn toegestaan. De duels in de laatste competitie van komend weekend gaan sowieso door, terwijl de Eredivisie stilligt in verband met interlandvoebal.

De KNVB haalde vrijdagochtend al hard uit naar het demissionaire kabinet vanwege de aanstaande maatregelen. “Dit lijkt op beleidsarmoede, men weet in Den Haag niet meer wat te doen”, zo valt er te lezen in het statement dat is ondertekend door Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie). “Er zijn sinds de eerste lockdown weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD”, stelt men.

Door de nieuwe coronamaatregelen moet het cruciale WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Noorwegen komende dinsdag normaal gezien in een leeg stadion afgewerkt worden. “Deze partij is volop van belang voor de kwalificatie voor het WK van volgend jaar en het thuisvoordeel met thuispubliek zou uiteraard een prettig zetje in de rug zijn”, aldus de KNVB. “Dat geldt ook voor de clubs die in deze periode in eigen huis uitkomen in de Europese competities. Daarnaast staan er in deze periode wedstrijden gepland in de Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.”