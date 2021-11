Sergio Agüero komt met reactie op geruchten over einde carrière

Vrijdag, 12 november 2021 om 15:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:13

Sergio Agüero komt op Twitter met een reactie op de geruchten over de mogelijke beëindiging van zijn voetbalcarrière. De 33-jarige aanvaller van Barcelona, die kampt met hartproblemen, neemt drie maanden de tijd om zijn situatie met de artsen te evalueren.

Vrijdagochtend werd in in het programma El Matí van Catalunya Ràdio dat uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat Agüero mogelijk moet stoppen met profvoetbal. "In reactie op de geruchten kan ik jullie vertellen dat ik alle instructies opvolg die ik krijg van de doktoren bij de club", schrijft de Argentijn op Twitter. "Ik onderga tests en een behandeling en over negentig dagen bekijken we de progressie. Altijd positief blijven!"

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo ???? — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

Agüero ontkent dus niet dat het mogelijk is dat hij afscheid moet nemen als profvoetballer. ESPN voegt vrijdagmiddag toe dat het inderdaad te vroeg is om daarover conclusies te trekken. De komende drie maanden wordt de ervaren aanvaller behandeld aan zijn hartritmestoornis. Het is zelfs nog mogelijk dat de aandoening volledig verholpen kan worden, zo klinkt het.

Bijna twee weken geleden liet Agüero zich in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. De aanvaller greep in de 41e minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben. Hij wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. De tweede helft in het Camp Nou was toen al begonnen en televisiecamera’s van LaTdT legden vast hoe hij vanuit het stadion naar het ziekenhuis werd vervoerd.