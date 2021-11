KNVB beperkt financiële impact van corona dankzij Koeman en EK

Vrijdag, 12 november 2021 om 14:52 • Laatste update: 14:57

De KNVB heeft over het voorbije seizoen 2020/21 ondanks corona geen verlies gedraaid, zo laat de voetbalbond weten op zijn website. Als gevolg van de coronapandemie liep de KNVB zo'n 20 miljoen euro aan inkomsten mis, maar dankzij incidentele meevallers kwam de bond onderaan de streep uit op een verdienstelijk positief resultaat van 4,3 miljoen euro.

Die meevallers bestonden voor het grootste deel uit het vertrek van Ronald Koeman en de deelname aan het EK. De KNVB maakt geen financiële details bekend, maar ontving naar verluidt een afkoopsom van rond de vijf miljoen euro voor Koeman. De bondscoach had een clausule in zijn contract die het mogelijk maakte om naar Barcelona te verkassen, hetgeen vorig jaar augustus gebeurde. Met deelname aan het Europees kampioenschap haalde de KNVB bovendien een flink bedrag aan prijzengeld binnen.

De voetbalbond had verwacht dat er door corona een ledendaling zou komen. “Dit viel echter mee (er lijkt inmiddels zelfs sprake te zijn van een stabilisatie) en dankzij incidentele inkomsten werd alsnog geen verlies geleden”, schrijft de KNVB. “In totaal liep de KNVB vanwege corona zo’n twintig miljoen euro aan inkomsten mis. De helft daarvan kon worden opgevangen met kostenbesparingen. In de twee kwartalen waarin de omzetdaling het sterkst was, heeft de KNVB gebruik gemaakt van de NOW-regeling van de overheid, waarmee het personeel is doorbetaald.”

De KNVB meldt op zijn website dat het een stabilisatie van het aantal leden niet had verwacht. “In de coronatijd zijn de Nederlanders fors minder gaan sporten. Daarom was de verwachting dat het aantal KNVB-leden zou afnemen. Zeker aangezien de amateurs heel weinig wedstrijden mochten spelen, de kantines veelal dicht waren en het verenigingsleven vaak op een laag pitje stond”, laat de voetbalbond weten. “Uiteindelijk daalde het totale ledenbestand van 1.179.933 in seizoen 2019/’20 naar 1.157.479 leden in seizoen 2020/’21. Daarmee is de KNVB nog altijd veruit de grootste sportbond.”