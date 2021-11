Lieke Martens komt met heugelijk nieuws: ‘A million times yes’

Vrijdag, 12 november 2021 om 14:32 • Jeroen van Poppel

Lieke Martens en Benjamin van Leer stappen in het huwelijksbootje, zo maakt de sterspeelster van Barcelona bekend op Instagram. Op de foto’s is te zien dat Van Leer, de tweede doelman van Sparta Rotterdam, op zijn knieën is gegaan voor zijn aanstaande bruid. "A million times yes", schrijft Martens bij haar post. "Luckely she said yes", aldus Van Leer, die sinds juli 2018 samen is met de Oranje-international.