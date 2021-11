‘Barcelona haalt Dani Alves na meer dan vijf jaar terug’

Vrijdag, 12 november 2021 om 14:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:39

Dani Alves keert terug als speler van Barcelona, zo meldt het Catalaanse Sport vrijdagmiddag. Xavi heeft de knoop doorgehakt over de komst van de 38-jarige rechtervleugelverdediger, die na zijn vertrek bij São Paulo transfervrij is. Fabrizio Romano bevestigt dat er een gesprek gepland staat tussen Barça en Alves om zijn contract in orde te maken. De Braziliaan is per direct inzetbaar en zou volgende week tegen Espanyol zijn rentree kunnen maken.

De berichtgeving van Sport staat haaks op die van Marca eerder deze week. Laatstgenoemde krant meldde dat Xavi geen interesse had om Alves terug te halen, omdat de trainer van Barcelona zou willen inzetten op jonge spelers. Volgens Sport waren er bij de club inderdaad twijfels over de hoge leeftijd van Alves, maar is nu besloten om de Braziliaan alsnog terug te halen.

Alves staat bekend om zijn uitstekende mentaliteit en zou dat kunnen overdragen op de jongere spelers van Barcelona. Alves kwam tussen 2008 en 2016 uit voor de club en maakte de absolute hoogtijdagen mee. Hij speelde 391 duels voor Barça en won met de Catalanen liefst 23 prijzen. Alves speelde de afgelopen jaren voor São Paulo, maar verliet de club in september vanwege onenigheid over zijn salaris. In Brazilië werd hij overigens vaker ingezet als verdedigende middenvelder dan als rechtsback.

Een maand na zijn vertrek bij São Paulo bood de ervaren vleugelverdediger zich publiekelijk aan bij Barcelona. “Het zou erg opportunistisch klinken om te zeggen dat Barça me nu nodig heeft”, vertelde hij aan Sport. “Ik heb gezegd dat wanneer Barcelona me nodig heeft en me wil, ik altijd open zou staan voor een terugkeer, ongeacht waar ik ben. De sympathie, liefde en respect die ik heb voor deze club is onbeschrijfelijk. Als Barça denkt dat ze me nodig hebben, moeten ze me maar bellen. Ik denk nog steeds dat ik bij veel clubs een bijdrage kan leveren, maar meer bij Barça vanwege het aantal jonge spelers dat ze nu hebben.”