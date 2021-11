Björn Kuipers aanvaardt nieuwe functie en blijft actief in het voetbal

Vrijdag, 12 november 2021 om 13:55 • Laatste update: 14:23

Björn Kuipers is toegetreden tot de scheidsrechterscommissie van de UEFA. De 48-jarige Nederlander besloot afgelopen zomer te stoppen als arbiter na het fluiten van de EK-finale en het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV (0-4). In de scheidsrechterscommissie wordt Kuipers de opvolger van de Fransman Marc Batta, die na elf jaar vertrekt.

Kuipers sloot na de EK-finale tussen Engeland en Italië niet uit dat hij in de toekomst op nog een eindtoernooi zou fluiten, maar maakte vervolgens bekend dat hij na het duel om de Johan Cruijff Schaal zou stoppen. Nu gaat hij dus aan de slag bij de scheidsrechterscommissie van de UEFA, die bestaat uit vijf leden. De Italiaan Roberto Rosetti is het hoofd van de commissie, die naast Kuipers verder bestaat uit de Schot Hugh Dallas, Vlado Sajn uit Slovenië en de Tsjechische Dagmar Damkovà. De scheidsrechtercommissie houdt zich onder meer bezig met de aanstelling van scheidsrechters voor Europese wedstrijden en de begeleiding van de arbiters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kuipers kende een glansrijke carrière met vele hoogtepunten als scheidsrechter. Zo floot hij in 2014 de finale van de Champions League en in 2013 en 2018 de eindstrijd van de Europa League. Bovendien was hij ook actief op twee WK’s en drie EK’s. In totaal floot Kuipers in zijn carrière 576 wedstrijden. Vijf jaar geleden gaf hij een boek uit, waarmee de voormalig topscheidsrechter een inkijkje wilde geven in het vak. In december 2020 was hij net als Danny Makkelie in de docuserie ‘Man in the middle’ van de UEFA te zien.