‘Overmars beraadt zich na tip van De Ligt op aankoop in Turijn’

Vrijdag, 12 november 2021 om 13:28 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft serieuze belangstelling voor Koni De Winter, zo melden De Telegraaf en La Gazzetta dello Sport. De negentienjarige centrumverdediger komt uit voor de Onder 23 van Juventus en zit dicht tegen het eerste elftal aan.

De Winter speelt sinds drie jaar voor Juventus, dat de Belg wegplukte uit de jeugdopleiding van Zulte Waregem. De 1,91 meter lange centrumverdediger, die incidenteel ook wordt ingezet als rechtsback, ondertekende begin dit jaar een contract tot medio 2024. De Winter trainde al meerdere keren mee met het eerste elftal van Juventus en Massimiliano Allegri zou onder de indruk zijn van zijn kwaliteiten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marc Overmars volgt de verrichtingen van De Winter met bovengemiddelde interesse, maar heeft zich nog niet gemeld bij Juventus. Mogelijk kwam de directeur voetbalzaken van Ajax de Belgisch jeugdinternational op het spoor dankzij Matthijs de Ligt, die afgelopen zondag afscheid nam van het Amsterdamse publiek in de Johan Cruijff ArenA. Voordat Overmars de microfoon aan De Ligt gaf, sloot hij af met een cliffhanger: “Ik denk dat we nog één tip van jou gaan opvolgen binnenkort, maar dat houden we nog even tussen ons.”