‘PSV maakte zich zorgen over dreigend fataal ongeluk voor Ihattaren’

Vrijdag, 12 november 2021 om 12:57 • Laatste update: 13:14

PSV maakte zich begin 2021 grote zorgen over het roekeloze rijgedrag van Mohamed Ihattaren, zo meldt Marco Timmer van Voetbal International. Volgens de journalist is de negentienjarige aanvallende middenvelder ‘gaan muiten’ op het moment dat de Eindhovenaren de stekker uit de contractonderhandelingen trokken. Ihattaren zou staande gehouden zijn met snelheden van rond de 180 of 190 kilometer per uur.

Vanaf de zomer van 2020 begonnen de eerste scheurtjes in het huwelijk tussen PSV en Ihattaren te komen. Roger Schmidt passeerde de jongeling voor de eerste competitiewedstrijd tegen FC Groningen, omdat hij niet de juiste instelling zou hebben. Ihattaren leek eind 2020 met een doelpunt in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (1-4 winst) na moeizame maanden weer op te leven, maar verdween enkele maanden later toch weer uit beeld.

Begin maart van dit jaar werd bekend dat PSV en Ihattaren er niet uitkwamen over een nieuw contract. Op de slotdag van de zomerse transferperiode werd hij verkocht aan Juventus, om direct doorverhuurd te worden aan Sampdoria. “Wat meegespeeld heeft waarom het zo mis ging, is dat PSV bijna een jaar, anderhalf jaar bezig is geweest om zijn contract open te breken en te verlengen”, zegt Timmer in een video-item. “Ook zodat hij uiteindelijk minimaal twintig miljoen euro op zou leveren, wat iedereen toen dacht.”

“Hij was het pareltje”, weet Timmer. “Na Steven Bergwijn, Memphis Depay en Donyell Malen moest hij de volgende worden die voor heel veel geld verkocht werd en dat zat er ook in. Die contractverlenging heeft zo lang geduurd, steeds heeft PSV wel wat water bij de wijn gedaan. Mij is verteld dat ze echt exorbitant diep in de buidel hebben getast en dat Ihattaren eigenlijk nog meer wilde en dat het daarom zo lang heeft geduurd. Uiteindelijk heeft PSV gezegd, en dat zullen ze nooit hardop zeggen: ‘Tot hier en niet verder.’ Je moet ergens een grens trekken en de stekker eruit trekken.”

Vanwege de nieuwe eisen van Ihattaren, werden de contractonderhandelingen tussen de aanvallende middenvelder en PSV destijds voorlopig geparkeerd. “Vanaf dat moment is hij gaan muiten”, stelt Timmer, die vervolgens enkele voorbeelden opnoemt. “Bij PSV maakten ze zich zorgen dat hij zich een fataal ongeluk zou rijden. Hij is een paar keer van de weg geplukt met 180, 190 kilometer per uur”, laat de journalist weten. “Bellen in de kleedkamer, ongeoorloofd zaalvoetballen, in je vrije tijd een spierblessure oplopen. Hij zei dat het tijdens een personal training is ontstaan en navraag bij die personal trainer leert dat hij Ihattaren al anderhalve maand niet had gezien.”