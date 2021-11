Naam van dagelijkse talkshow Genee, Derksen en Van der Gijp is bekend

Vrijdag, 12 november 2021

Het nieuwe praatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp gaat VI Vandaag heten, zo meldt het Algemeen Dagblad. De talkshow is vanaf januari 2022 dagelijks te zien op SBS 6, zo was eerder al bekend.

Genee, Derksen en Van der Gijp zijn vanaf volgend kalenderjaar van maandag tot en met vrijdag te zien op de zender. Het programma begint om 21.30 uur en duurt een uur. Talpa kiest er daarmee opmerkelijk genoeg voor om de talkshow rechtstreeks tegenover zijn eigen uitzendingen van de Europa League en Conference League te zetten, dat op donderdagavonden op Veronica wordt uitgezonden. Ook zal het praatprogramma gelijktijdig zijn met wedstrijden van de Champions League op dinsdag en woensdag.

Het drietal stopt aan het eind van het jaar met Veronica Inside, het praatprogramma dat elke maandag en vrijdag te zien is. Het is de bedoeling dat VI Vandaag over meer dan alleen voetbal zal gaan. Zo zullen er ook vaste gasten aanschuiven die geen directe connectie hebben met voetbal. De namen van Merel Westrik, Leonie ter Braak, Henk Westbroek en Özcan Akyol worden genoemd, al zijn die nog niet bevestigd.

In september werd bekend dat Derksen zijn aflopende contract bij Talpa met twee jaar heeft verlengd. De oud-voetballer had eigenlijk aangekondigd te stoppen met televisiewerk, maar kwam daar dus op terug. Afgelopen zomer hadden Derksen, Genee en Van der Gijp een onverwacht grote hit te pakken met het programma De Oranjezomer. Het beviel Derksen destijds dat hij de vrijheid had om over elk willekeurig onderwerp zijn mening te geven.