‘Barcelona overweegt controversieel sponsoraanbod van liefst 100 miljoen’

Vrijdag, 12 november 2021 om 11:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:46

Barcelona is bezig om een nieuwe shirtsponsor te vinden en heeft daartoe een aanbod uit Saudi-Arabië in overweging, zo meldt Mundo Deportivo. Een investeringsfonds van de Saudische regering zou bereid zijn om liefst 100 miljoen euro per seizoen te betalen om op de voorkant van het shirt van Barça te komen. Binnen de geledingen van de club zijn echter twijfels over het controversiële aanbod.

Naar alle waarschijnlijkheid neemt Barcelona na dit seizoen afscheid van Rakuten, het Japanse concern dat sinds 2017 op het tricot prijkt. Er zijn momenteel geen onderhandelingen over verlenging met Rakuten. De elektronicagigant sloot met Barça een deal voor 55 miljoen euro per seizoen plus ongeveer 5 miljoen euro aan variabelen, die afhankelijk zijn van het winnen van prijzen. Door de coronapandemie werd dat vorig jaar bijgesteld naar 30 miljoen euro plus variabelen.

Het aanbod dat Barcelona kreeg uit Saudi-Arabië is in vergelijking met de huidige sponsordeal dus astronomisch. De Catalanen moeten snel beslissen over een nieuwe shirtsponsor, omdat Nike moet weten welk bedrijf er op de tricots voor volgend seizoen moet worden gedrukt. De ontwerpen daarvan zijn vorig jaar al goedgekeurd.

Binnen Barcelona zouden echter twijfels zijn om in zee te gaan met een bedrijf gelieerd aan Saudi-Arabië. In oktober werd bij de algemene ledenvergadering nog besloten dat Barça zich conformeert aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De club heeft ook andere aanbiedingen in overweging en wil in ieder geval meer ophalen dan met Rakuten.