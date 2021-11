‘Barcelona zet in op huurdeal, maar hoort vraagprijs van 53 miljoen euro’

Vrijdag, 12 november 2021 om 10:31 • Chris Meijer • Laatste update: 11:03

Raheem Sterling staat op de verlanglijst van Barcelona, maar mag niet zonder slag of stoot vertrekken bij Manchester City. De regerend kampioen van Engeland is pas bij een bod van om en nabij 53 miljoen euro bereid om de 26-jarige vleugelaanvaller te laten gaan, zo meldt Metro. Sterling zou volgens de Engelse krant zelf wel oren hebben naar een overstap naar Spanje.

Marca noemde Sterling samen met Dani Olmo (van RB Leipzig) al als twee gewenste versterkingen van Barcelona voor de winterse transferwindow. De Catalaanse journalist Gerard Romero had de aanvaller van Manchester City eerder ook al genoemd als één van de twee namen - naast Sevilla-verdediger Jules Koundé - op het verlanglijstje van Xavi. Marca benadrukte dat Barcelona wilde inzetten op een huurdeal met optie tot koop, daar er in januari slechts tien miljoen euro te besteden valt.

Barcelona kan echter vergeten dat Manchester City zich soepel opstelt in de onderhandelingen over Sterling. De aanvaller is in de pikorde gezakt, achter Phil Foden en Jack Grealish. Dit seizoen speelde Sterling voorlopig vijftien wedstrijden, waarvan zes als basisspeler en waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Het is de reden dat Manchester City en Sterling momenteel niet praten over een nieuwe verbintenis. Zijn huidige contract loopt nog door tot medio 2023.

Ondanks dat Sterling nog anderhalf jaar vastligt en de tijd dringt om nog iets terug te verdienen van de in 2015 aan Liverpool betaalde 65 miljoen euro, is Manchester City niet van plan om hem koste wat het kost te laten gaan. Metro schrijft dat the Citizens op dezelfde manier te werk willen gaan als rond het vertrek van Leroy Sané. Hij weigerde eveneens zijn contract te verlengen en vertrok in 2020 voor zestig miljoen euro naar Bayern München, terwijl hij nog een verbintenis voor één jaar had.

Barcelona deed afgelopen zomer een poging om Sterling te contracteren, maar de Catalanen hebben te maken met enorme financiële beperkingen en konden niet tippen aan het salaris die Manchester City de vleugelspeler zou bieden als hij zou besluiten te verlengen bij de Premier League-club. Sterling liet in oktober echter aan The Financial Times weten open te staan voor een nieuwe uitdaging. “Als Engelse speler ken ik alleen de Premier League nog. Ik heb altijd wel gedacht: misschien zou ik ooit wel in het buitenland willen spelen, om te zien hoe ik het daar zou doen.” In zes seizoenen bij Manchester City staat de teller voor Sterling op 307 wedstrijden en 116 doelpunten.