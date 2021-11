Catalunya Ràdio: Sergio Agüero moet mogelijk punt achter carrière zetten

Vrijdag, 12 november 2021 om 09:45

Sergio Agüero heeft te horen gekregen dat hij mogelijk moet stoppen met voetballen, zo wordt gemeld in het programma El Matí van Catalunya Ràdio. De 33-jarige aanvaller van Barcelona kampt met hartproblemen en staat daardoor in ieder geval de komende drie maanden aan de kant. Uit een recente test zouden indicaties zijn gekomen dat de aandoening waarmee Agüero te kampen heeft het niet langer mogelijk maken om profvoetbal te spelen.

Agüero liet zich bijna twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. De aanvaller greep in de 41e minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben. Hij wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. De tweede helft in het Camp Nou was toen al begonnen en televisiecamera’s van LaTdT legden vast hoe hij vanuit het stadion naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hij onderging een dag later een hartonderzoek, waarvan Barcelona de resultaten naar buiten bracht. “Sergio Agüero moeten onderworpen worden aan een diagnostische en therapeutische behandeling, uitgevoerd door Dr. Josep Brugada. Hij is niet zodoende niet inzetbaar gedurende de komende drie maanden. Binnen die periode moet de effectiviteit van de behandeling bepaald worden om zijn herstelproces te bepalen”, zo liet Barcelona weten in een officieel statement. Agüero kampte als tiener al eens met hartritmestoornissen, maar had daar later geen last meer van.

Catalunya Ràdio vergelijkt de situatie van Agüero met die van Caroline Graham Hansen. De Noorse speelster van de vrouwentak van Barcelona kampte afgelopen tijd met hartritmestoornissen en onderging een 'diagnostische en therapeutische behandeling’, waar ook in het statement over Agüero over gesproken wordt. Hansen is succesvol behandeld en heeft de training inmiddels hervat, maar de hartproblemen van Agüero zouden gecompliceerder zijn.

Uit recente tests zouden indicaties zijn gekomen dat Agüero met hartproblemen kampt die hem mogelijk niet in staat stellen om langer profvoetbal te spelen. De tests zullen de komende tijd doorgaan, maar volgens Catalunya Ràdio bestaat er pessimisme over de toekomst van Agüero als voetballer. Ook artsen van de Argentijnse voetbalbond hebben hem reeds een bezoek gebracht om onderzoek te doen naar zijn hartproblemen.