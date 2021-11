Mohamed Ihattaren duikt in Utrecht op met personal trainer

Vrijdag, 12 november 2021 om 08:37 • Laatste update: 08:57

Mohamed Ihattaren lijkt momenteel met een personal trainer aan de slag te zijn in Utrecht. BestPersonalSportskills deelt via Instagram een foto waarop de negentienjarige aanvallende middenvelder poseert met eigenaar Jordy Best. Ihattaren heeft de foto ook zelf via zijn Instagram gedeeld.

Eerder dit jaar trainde ook Ismaïl Aissati bij Best, tot hij in augustus met het Turkse Denizlispor een nieuwe club vond. “Ik had iemand als Jordy graag gekend toen ik jong was", gaf Aissati destijds te kennen in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij geeft geweldige trainingen en motiveert mij om iedere oefening maximaal uit te voeren. Dat deed ik vroeger niet. Ik teerde vooral op mijn talent en had meer uit mijn carrière kunnen halen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het lijkt erop dat Ihattaren nu ook aan de slag gaat met Best. Op de foto die BestPersonalSportskills op Instagram deelt, poseren Ihattaren en Best op de velden van de Utrechtse amateurclub Elinkwijk. Ihattaren deelt de foto zelf ook via Instagram Stories, waar hij een hartje aan toevoegt.

Er bestond de laatste tijd de nodige onduidelijkheid rond Ihattaren. Voor hij zijn officiële debuut maakte voor Sampdoria - dat hem huurt van Juventus - keerde hij in oktober terug naar Nederland. Sindsdien zou de Italiaanse club geen contact meer met hem krijgen. Ook zaakwaarnemer Mino Raiola zei afgelopen week een tijdje geen contact met hem te hebben gehad en bevestigde dat Ihattaren de wens om te stoppen met voetballen naar hem heeft uitgesproken, een gerucht dat eerder in Italië de ronde deed. Tegenover Rising Ballers zou Ihattaren overigens hebben laten weten dat daar niets van klopt.