Van der Meijde tipt Oranje: ‘Misschien had hij er nu al wel bij moeten zitten’

Vrijdag, 12 november 2021 om 07:42

Als het aan Andy van der Meijde en Sjaak Swart ligt, is Anwar El Ghazi misschien wel de ideale rechtsbuiten voor het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal heeft door de afwezigheid van Steven Berghuis eigenlijk geen rechteraanvaller tot zijn beschikking, waardoor hij op die positie zal moeten improviseren met Donyell Malen of Steven Bergwijn. El Ghazi is dit seizoen echter niet altijd onbetwist bij Aston Villa.

“Ik denk zelf dat El Ghazi een oplossing zou kunnen zijn, maar dan moet hij wel weer meer gaan spelen bij zijn club”, zegt Swart in gesprek met De Telegraaf. El Ghazi speelde dit seizoen acht wedstrijden, waarvan zes als basisspeler en waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. Vorig seizoen verzorgde hij 11 doelpunten in 31 wedstrijden en werd hij opgenomen in de voorselectie voor het EK, waaruit hij afviel. “Ik vind het wel een jongen die de kwaliteiten heeft om de plek goed in te vullen”, voegt Van der Meijde toe. “Omdat er zo weinig opties zijn voor de rechterspitspositie had El Ghazi er misschien nu al wel bij moeten zitten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het probleem is dat in Nederland het systeem de laatste jaren is veranderd en dat de rechtspoten op links staan en de linkspoten op rechts. En er zijn minder linkspoten”, stelt Van der Meijde, die signaleert dat aanvallers ‘tegenwoordig allemaal willen scoren’. “Naar binnen komen en met hun goede been schieten. Eigenlijk ben ik zo’n beetje de laatste echte rechtsbuiten in Oranje geweest. Na mij kwam Arjen Robben als linkspoot op rechts en dat is nu de trend.”

Swart zegt dat je tegenwoordig geen ‘klassieke buitenspelers’ meer ziet. “Met als gevolg dat het voor de spitsen wel veel moeilijker is geworden, want die krijgen bijna geen voorzetten recht voor het doel meer, alleen maar indraaiende voorzetten. Ik snap wel dat de bondscoach nu bij spelers als Malen en Bergwijn uitkomt, maar ik vraag me wel af of dat de oplossing is. Die jongens hebben snelheid en een actie, maar de voorzetten zijn wel een probleem.”