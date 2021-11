Driessen tikt Van Gaal op de vingers: ‘Je geeft hem speeltijd of laat hem thuis’

Vrijdag, 12 november 2021 om 07:21

Valentijn Driessen vindt dat Louis van Gaal en Erwin van de Looi ‘de menselijke maat’ uit het oog verliezen met de behandeling van Nathan Aké en Myron Boadu. De centrumverdediger van Manchester City meldde zich tijdens de vorige interlandperiode twee weken na het overlijden van zijn vader bij Oranje voor de interlands tegen Letland en Gibraltar, waarin hij geen minuut speelde. Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat Van Gaal Aké óf thuis had moeten laten óf speeltijd had moeten geven.

“Nathan Aké meldde zich twee weken na het overlijden van zijn vader bij Oranje voor de dubbel tegen Letland en Gibraltar”, schrijft Driessen. Aké speelde geen minuut in de vorige interlandperiode. “Sterker, Van Gaal verwees hem tweemaal naar de tribune. Met die wetenschap had Aké veel beter een week bij zijn familie kunnen zijn. In het hectische bestaan van een profvoetballer is vrije tijd schaars. Zelfs om samen met je familie zo’n dramatisch verlies te verwerken. Dan zet je niet iemand 180 minuten op de tribune. Je geeft hem speeltijd of laat hem thuis.”

“Het zou goed zijn als deze KNVB-bondscoaches de menselijke maat soms in acht nemen”, gaat Driessen verder, waarmee hij eveneens naar Van de Looi wijst. De bondscoach van Jong Oranje liet Myron Boadu buiten zijn selectie, omdat hij een ‘bepaalde houding en ambitie’ miste bij de spits van AS Monaco. “Zou Erwin van de Looi zo’n quote ook hebben laten opnemen als dit van toepassing zou zijn op Ajacied Rensch of Feyenoorder Geertruida of FC Utrecht-middenvelder Timber? Natuurlijk niet. Die clubs zouden op hun achterste benen staan. En terecht. Het is kapitaalvernietiging waaraan Van de Looi zich bezondigt.”

Driessen stelt dat Van de Looi zich moet beperken tot het ‘het intern ventileren van zijn mening’ over spelers die er niet bij zijn en benadrukt dat een communiqué niet daarvoor bedoeld is. “Het niet selecteren vertelt het hele verhaal. Dan is het onkies om zo’n speler, die zich niet kan, wil of mag verdedigen, een trap na te geven op papier”, aldus Driessen. Hij vindt dat er ‘karaktermoord’ wordt gepleegd op Boadu en noemt het voor Van de Looi een aanrader om bij Van Gaal naar het ‘totale mens-principe’ te vragen. “Hoewel, de senior bondscoach liet in dit kader de vorige interlandperiode ook een ernstige steek vallen.”