Cristiano Ronaldo komt na moeizaam duel met menselijk gebaar

Donderdag, 11 november 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel

Cristiano Ronaldo wist zich donderdagavond tegen Ierland (0-0) op het veld niet te onderscheiden, maar deed dat na afloop wél. De superster van Portugal gaf zijn shirt weg aan een klein meisje, dat hem kort na het laatste fluitsignaal in de armen vloog.

Portugal moest tegen Ierland een punt halen om de koppositie in Groep A te pakken en slaagde in zijn missie. Ronaldo zat bijna negentig minuten in de tang bij het defensief opererende Ierland, al kwam de aanvaller van Manchester United met een kopbal nog heel dichtbij. Direct na afloop leek de Ierse doelman Gavin Bazunu te vragen om het shirt van Ronaldo. Uiteindelijk ging het meisje dat enkele seconden later om de armen hing bij de Portugees daarmee aan de haal.