Wesley Sneijder ziet zoon mijlpaal behalen in profvoetbal: ‘Trots op je!’

Donderdag, 11 november 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Jessey Sneijder heeft een jeugdcontract getekend bij FC Utrecht, zo maakt zijn vader Wesley Sneijder bekend op Instagram. De vijftienjarige zoon van de Oranje-recordinternational liep de afgelopen tijd stage bij de Domstedelingen en ziet dat bekroond worden met een contract.

Wesley Sneijder laat op zijn Instagram Stories blijken erg trots te zijn op zijn zoon. Ook Rodney Sneijder, de oom van Jessey, maakt via dat medium melding van de contractondertekening. Jessey maakte op 4 september nog zijn debuut voor het eerste elftal van amateurclub DHSC, waarvoor ook Rodney als speler actief is. Wesley en diens broer Jeffrey maken onderdeel uit van de technische staf.

Jessey Sneijder reageerde enkele maanden geleden nog nuchter op zijn debuut in het eerste van DHSC. "Ik vind het leuk, maar ben er nog lang niet", aldus de vijftienjarige linkerspits, die eigenlijk voor de Onder 16 van de club speelde. "Ik moet nog harder werken. Het is heel zwaar. Het tempo ligt nog een beetje te hoog voor mij, maar dat is een kwestie van wennen. Het smaakt wel naar meer." De vergelijking met zijn vader is nooit ver weg, zo weet hij. "Het is leuk, maar de vergelijking klopt niet als je ziet wat hij in zijn jongere jaren heeft bereikt. Ik hoef ook niet met hem te worden vergeleken."