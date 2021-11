Portugal doet precies voldoende maar raakt wel Pepe kwijt

Donderdag, 11 november 2021 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Portugal heeft donderdagavond zijn gewenste punt behaald tegen Ierland. De ploeg van Fernando Santos had aan een 0-0 gelijkspel voldoende om de koppositie in Groep A te grijpen. Daardoor hebben de Portugezen over drie dagen aan een punt genoeg voor WK-kwalificatie in de allesbepalende clash tegen concurrent Servië. Enige smet op de avond voor Portugal is de rode kaart voor Pepe, die het laatste duel daardoor zal moeten missen. Verder won Kroatië zeer ruim van Malta (1-7), waarmee de ploeg van aanvoerder Luka Modric mag blijven dromen van directie kwalificatie. Daarvoor zal Kroatië zondag thuis tegen Rusland moeten winnen.

Ierland - Portugal 0-0

In een weinig verheffende eerste helft wist Portugal nauwelijks door de vijfmansdefensie van Ierland te breken. André Silva probeerde het in de openingsfase uit een lastige hoek, waarop doelman Gavin Bazunu vrij eenvoudig kon ingrijpen. In het restant van het eerste bedrijf waren de kansen voor de Ieren. Callum Robinson schoot vanaf de rand van het strafschopgebied naast en datzelfde lot had een kopbal van ploeggenoot Chiedozie Ogbene even later.

Daar gaat Pepe! ?? Een tweede (lichte) gele kaart voor de verdediger en dus vroegtijdig naar de kleedkamer... ??#ZiggoSport #WCQ #MLTCRO pic.twitter.com/rEEsTC4Yy4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2021

Ook na rust waren de noemenswaardige momenten op één hand te tellen. Ronaldo schoot eerst een vrije trap hopeloos in de muur, maar kwam in de 67e minuut dichter bij een doelpunt. De ster won in het strafschopgebied van twee verdedigers en kopte centimeters naast het Ierse doel. Tien minuten voor tijd kreeg Pepe zijn tweede gele kaart, nadat de routinier met zijn arm zwaaide richting Robinson in een poging de bal af te schermen.

Malta - Kroatië 1-7

Kroatië liet er op Malta geen gras over groeien en nam na zes minuten de leiding via Ivan Perisic, die zag dat doelman Henry Bonello volledig uit positie was en simpel kon binnen schuiven: 0-1. Zowel Kroatië als Malta zag daarna een treffer afgekeurd worden, waarna de bezoekers in de 22e minuut het volgende geldige doelpunt op het scorebord zetten. Duje Caleta-Car kopte binnen uit een vrije trap van Luka Modric: 0-2. De spanning werd even later onbedoeld teruggebracht door Marcelo Brozovic, die een curieus eigen doelpunt maakte. De middenvelder wilde een voorzet wegtrappen, maar schoot de bal in zijn eigen gezicht: 1-2.

Het bracht Kroatië niet in de problemen, want al snel volgden meer treffers. Mario Pasalic tikte binnen uit een lage voorzet van Andrej Kramaric en Modric schoof de bal in vrijheid langs Bonello: 1-4. Vlak na rust werd het 1-5 via Lovro Majer, die een rebound binnentikte. Daarna wist Kramaric een terugspeelbal van Malta te onderscheppen, om de bal van grote afstand langs Bonello te plaatsen: 1-6. De 1-7 kwam op naam van opnieuw Majer, die een splijtende pass van Marko Livaja dwars door het strafschopgebied ontving en overtuigend binnen schoot.