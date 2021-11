Frenkie de Jong: ‘Zo kon ik de grappen bij Ajax snel terugkaatsen, haha’

Donderdag, 11 november 2021 om 21:27

Frenkie de Jong is groot voorstander van het toenemende gebruik van data-analyse in de voetbalwereld. De middenvelder van Barcelona was donderdag te zien op het Sports Tomorrow Congress (WOM + N), waar hij in een eerder opgenomen interview aangaf ‘er een betere speler van te worden’. De Jong kreeg al in zijn tijd bij Ajax kritiek op zijn gebrek aan doelpunten en assists, en verdedigt zich daarvoor aan de hand van andere data.

De Jong maakte kennis met het nut van data vlak na zijn debuut voor de Amsterdammers tegen Sparta Rotterdam. Hij kreeg toen het verwijt van een gebrek aan snelheid, waar de middenvelder het fijne van wilde weten. “Ik wilde weten of ik snel genoeg was”, zo zei de Oranje-international op het congres. “De cijfers gaven me vertrouwen. Mensen zeiden dat ik niet snel genoeg was, maar de data bewees het tegendeel en dat gaf me zekerheid.”

Daarop begon de technicus steeds meer gebruik te maken van de tool, om terug te kijken op zijn wedstrijden en om zichzelf te vergelijken met ploeggenoten en tegenstanders. Vroeger beperkte de data rondom wedstrijden zich nog vooral tot goals, assists en tegendoelpunten, maar nu worden er ook allerlei nuttige fysieke en tactische gegevens geregistreerd, stelt De Jong.

“Ik ben niet een speler die eruit springt met doelpunten en assists, en soms grapten mijn ploeggenoten bij Ajax hierover. Maar op een dag presenteerden ze wat gegevens met betrekking tot tactische aspecten. Tot mijn verbazing zag ik dat veel van de aanvallen die bij mij begonnen eindigden in een doelpunt. Met zulke data kon ik de grappen snel weer terugkaatsen, haha.”

De creatieveling denkt dat het nut van data nog te veel onderschat wordt door spelers in de voetbalwereld. “Er zijn spelers die er niet veel aandacht aan besteden, maar ik denk dat data een element is dat je helpt beter te worden. Na de wedstrijden en trainingen vraag ik wat mijn statistieken zijn om te kijken of ze overeenkomen met mijn gevoel. Het is goed om de informatie te hebben omdat het je een echt beeld geeft van waar je aan gewerkt hebt.”

De Jong onthulde tot slot zelfs de rol van data in zijn transfer naar Barcelona. De middenvelder vroeg de analyse-afdeling van Ajax destijds om data van LaLiga, zodat hij zichzelf kon vergelijken met de spelers in de competitie en zo kon concluderen of hij er zou passen. “Het gevoel van de speler is belangrijk, maar de data kan je helpen beslissen”, sloot De Jong af.