De Vrij gaat in op hardnekkige geruchten rond Conte en Tottenham

Donderdag, 11 november 2021 om 20:30 • Laatste update: 20:34

Stefan de Vrij is niet benaderd voor een transfer naar Tottenham Hotspur, zo zegt de 29-jarige verdediger van Internazionale in een interview met Ziggo Sport. De Vrij zou in de belangstelling staan van de club waar zijn voormalig trainer Antonio Conte sinds vorige week aan het roer staat. Conte krijgt volgens diverse Engelse media 175 miljoen euro tot zijn beschikking in de aankomende transferperiode, waar onder anderen De Vrij gehaald van zou moeten worden.

“Ik weet nergens wat vanaf”, antwoordt De Vrij op de vraag of hij op weg is naar Engeland. “Die connectie wordt misschien snel gemaakt, omdat de trainer waarmee ik gewerkt heb daar werkzaam is. Maar ik weet van niks.” De verdediger, die zich momenteel met het Nederlands elftal voorbereidt op de beslissende WK-kwalificatieduels met Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november), werkte tussen 2019 en 2021 bij zijn huidige club samen met Conte. Afgelopen seizoen legde het duo beslag op de Italiaanse landstitel, waarna Conte afscheid nam van Inter.

Stefan de Vrij ?? Tottenham De Inter-verdediger helpt in gesprek met Marc Neven geruchten uit de wereld over een eventuele transfer naar de Spurs ??? Zou het een goede stap zijn voor De Vrij? ??#ZiggoSport #PremierLeague #SerieA pic.twitter.com/bbzVkLRyXb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 11, 2021

I Nerazzurri lieten eerder deze week al bij monde van technisch directeur Piero Ausilio weten dat er komende transferperiode geen enkele speler mag vertrekken, tenzij door iemand zelf een transferverzoek wordt ingediend. Arsenal-clublegende Kevin Campbell was echter overtuigd dat dat Conte niet zou weerhouden. “Als De Vrij degene is die Conte wil hebben, zal Tottenham hem halen”, zei Campbell stellig tegen Football Insider.

De Vrij heeft zijn hoofd echter bij de komende duels. “Dat is even prioriteit nu”, lacht hij. Onder bondscoach Louis van Gaal lijkt de voormalig Feyenoorder eindelijk weer te kunnen rekenen op een basisplaats, na jarenlang tweede viool te hebben gespeeld achter Matthijs De Ligt. De Vrij was ook al basisspeler in de selectie voor het WK 2014, waar Van Gaal zijn team naar een knappe derde plaats wist te loodsen.